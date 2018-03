Stiri pe aceeasi tema

- Adi Sina și Anca Serea formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Muzicianul a facut la TV un anunț care privește intreaga sa familie. Adi Sina și Anca Serea au o familie perfecta alaturi de cei cinci copii ai lor . Cu toate ca au o familie numeroase, Adi Sina a marturisit…

- Anca Serea isi vinde vila. Iata cum arata locuinta in care sta cu cinci copii! Anca Serea isi vinde vila in care a locuit pana acum alaturi de sotul ei si de cei cinci copii. Casa se afla in Pantelimon, in complexul rezidential „Swan Lake Village” din Pantelimon, si a fost construita in anii 2000. Vedeta…

- Anca Serea si Adrian Sina si-au facut aparitia la un eveniment monden intr-un mare fel! Si nu, nu ne referim la haine pompoase sau un makeup extravagant, ci ne referim la modul in care s-au asortat cei doi.

- Anca Serea, soția lui Adi Sina a postat un articol trist pe blogul sau, Ea a dezvaluit cazul unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi.Ea a tras un semnal de alarma in contextul in echipamentelor medicale insuficiente prezente in maternitațile din Romania Vedeta…

- Bittnet, firma IT fondata de fratii Cristian si Mihai Logofatu, anunta ca intentioneaza sa investeasca 520.000 euro, in total, in doua firme locale de tehnologie, dupa ce la finele anului trecut a cumparat GECAD NET, compania fondata de antreprenorul Radu Georgescu.

- Cum iși intreține Anca Serea tenul perfect. Masca preparata de vedeta face minuni și a dezvaluit rețeta tuturor. Soția lui Adi Sina a fost invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stras. Anca Serea a preparat o masca de fața simpla, folosind doar trei ingrediente: avocado, ulei de argan și ulei de…

- 500.000 de francezi au iesit in strada impotriva presedintelui Emmanuel Macron. Oamenii sunt nemultumiti de reformele economice anuntate de guvernanti, care, spun protestatarii, avantajeaza patronatele...

- In acest an, Primaria Turcinesti isi schimba „fata". Institutia va fi reabilitata cu o jumatate de milion de lei. Banii au fost alocati din bugetul local si de stat. Lucrarile ar trebui sa demareze in aceasta primavara s...

- Primaria Suceava va acorda in acest an burse scolare in valoare totala de aproximativ o jumatate de milion de lei, cele mai multe dintre acestea, de merit, fiind destinate elevilor Colegiului National ‘Stefan cel Mare’, a informat astazi municipalitatea. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, intr-o…

- Adapostul maimutelor construit in anul 2015 la Gradina Zoologica din Galati, in valoare de 500.000 euro, zace nefolosit de atunci pentru ca nu s-au facut zone de demarcatie cu panouri, iar maimutele ar putea evada sau ar putea rani vizitatorii.

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- Constantin Vaduva a fost la conducerea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice din noiembrie 2012 pana in septembrie 2017, perioada in care au fost inregistrate mai multe avarii din cauza ca nu s-au facut investitii in infrastructura

- Razboiul din Siria a facut aproximativ 511.000 de morti din 2011 si pana in prezent, potrivit unui nou bilant prezentat luni de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in contextul in care conflictul sirian intra in aceasta saptamana in al optulea an, relateaza Reuters. Aproximativ 85%…

- Un sucevean de 28 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce mașina pe care o conducea a fost trasa pe dreapta de polițiștii de la Serviciul Rutier, pe DN2-E85, la Nicolae Balcescu. Controlul de rutina s-a dovedit a fi o captura de proporții: 27.030 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Din bugetul municipiului Campina s-a alocat in acest an aproximativ un milion de lei pentru realizarea a diferite documentații necesare proiectelor pentru care administrația locala intenționeaza sa acceseze fonduri europene. Dintre cele 11 proiecte din aceasta categorie, doar doua se afla foarte aproape…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei a platit ilegal aproape un milion de euro pentru lucrari de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi. Potrivit inspectorilor Curții de Conturi, banii trebuie recuperați, altfel primarul va trebui sa ii achite din...

- Razboiul din Siria a inceput in 2011 sub forma de proteste pașnice. Conflictul a fost reprimat violent de regimul Assad și s-a transformat intr-o adevarata rascoala dupa formarea Armatei Siriene Libere. Bilanțul acestuia este unul tragic.

- Omul de afaceri Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, cauta un partener pentru proiectul de birouri din Cluj numit Liberty Technology Park, partener care sa cumpere jumatate din proiect.

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) si instantele arondate au solutionat in anul 2017 aproape o jumatate de milion de dosare, reprezentand aproximativ un sfert din totalul dosarelor aflate pe rolul instantelor din Romania. "Ca in fiecare an, Curtea de Apel Bucuresti se remarca prin cel mai mare volum de…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) si instantele arondate au solutionat in anul 2017 aproape o jumatate de milion de dosare, reprezentand aproximativ un sfert din totalul dosarelor aflate pe rolul instantelor din Romania, informeaza agerpres.ro. "Ca in fiecare an, Curtea de Apel Bucuresti se remarca…

- Jennifer Aniston și Justin Theroux au șocat pe toata lumea cu anunțul desparțirii lor, iar la doar o saptamana de la declarația oficiala, cei doi se gandesc la partaj. Primele decizii au fost deja luate, caci fostul cuplu a pus deja in vanzare reședința din Bel-Air, locul in care a avut loc casatoria…

- Cum și-a surprins Adi Sina soția de Ziua Indragostiților. Artistul a pregatit totul ca la carte, iar Anca Serea a fost cucerita pe loc. Cei doi au petrecut o noapte romantica. „Am rezervat un restaurant intreg. Am vrut sa avem cina noastra intima. M-am ocupat de tot. M-am gandit la treaba asta, tocmai…

- Adi Sina este unul dintre cei mai romantici barbati din showbiz-ul romanesc. De Ziua Indragostitilor, artistul si-a luat sotia si i-a facut o surpriza de proportii. A rezervat un intreg restaurant doar pentru ei doi.

- Anca Serea face fitness pentru a-și menține silueta. Vedeta are cinci copii, insa arata perfect. Soția lui Adi Sina recunoaște ca metabolismul o ajuta foarte mult. Bruneta face fitness pentru a-si mentine trupul de invidiat. „E o chestie de metabolism, noroc si vointa. Ma ajuta sa imi dozez energia…

- In 2017, ialomițenii au profitat din plin de ajutorul public judiciar, facilitate acordata de Statul Roman persoanelor care sunt implicate in procese dar care nu au bani suficienți sa participe la ele. Datele statistice oferite publicitații de Tribunalul Ialomița arata ca Statul a cheltuit pentru reprezentarea…

- Aproape șase milioane este numarul mașinilor inmatriculate in Romania. Dintre acestea, peste jumatate de milion au fost inmatriculate anul trecut. Doua treimi dintre masinile din tara noastra sunt mai vechi de zece ani. VEZI: ANAF vinde zeci de mașini, cu prețuri pentru toate buzunarele. Lista autoturismelor…

- Simona Halep, locul mondial, a depașit cu puțin suma de 20 de milioane de euro, bani caștigați din tenis. In prezent, tenismena locuiește intr-o vila impunatoare, din Constanța, ce a costat 600.000 de euro.

- ​California a dat autorizatie unui mare numar de companii pentru a testa masinile autonome pe drumurile publice, iar anul trecut Waymo, divizie a Google, a "bifat" peste 500.000 km, mult peste toti ceilalti. Datele includ si numarul de dati in care soferii au fost nevoiti sa intervina, iar aici tot…

- E un trend care este adoptat de tot mai multe vedete, iar actrita tocmai a dat „join” in vlogosfera. Pe modelul urmat deja de vedete precum Anca Serea si Adi Sina, Jojo si Paul Ipate, Horia Brenciu, Dana Rogoz si altii, Doinita Oancea si-a spus ca e cazul sa incerce si ea sa posteze filmulete despre…

- Inca un tramvai Armonia a cedat in aceasta dimineata pe sine, la Timișoara. Incidentul s-a petrecut inainte de prima statie de pe Bulevardul Cetatii, pe sensul de mers inspre Calea Torontalului. Oamenii au fost debarcati in mijlocul strazii, printre masini. Administratia condusa de Nicolae Robu a platit…

- Descoperire impresionanta facuta de polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Aceștia au gasit peste 500.000 de lei ingropați in curtea unor contrabandiști de țigari. Asupra...

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- Anul trecut, Primaria municipiului Suceava a cumparat zece biciclete electrice, pentru care a platit 586.996 de lei. Acestea ar fi trebuit sa fie folosite de catre politistii locali, insa de cand au fost achizitionate si pana in prezent stau blocate in garaj.

- Adrian Andreias isi deschidea o mica afacere in IT la Cluj, in 2004, fara sa renunte la jobul pe care il avea pe atunci. Astazi vorbeste despre planuri marete: pentru 2018 si-a propus sa atinga o cifra de afaceri de un milion de euro, jumatate din bani fiind generati de clientii internationali.…

- Povestea se bazeaza pe cazul real al lui Attila Ambrus, nascut la Miercurea Ciuc. In tinerete, a fugit in Ungaria, unde a jefuit 27 de banci si oficii postale, strangand peste o jumatate de milion de dolari in sase ani. Porecla „Banditul Whisky" i-a fost data deoarece bea de fiecare data inaintea unui…

- In ultimii ani, retelele de socializare au castigat tot mai mult teren, in detrimentul discutiilor face-to-face sau a celor telefonice, in ceea ce priveste relationarea. Tot mai multi sunt cei care prefera sa butoneze de zor tastatura PC-ului, a laptopului sau cea a telefonului mobil in cautare de parteneri…

- Firma de paza Argus-S, afiliata liderului PDM Vladimir Plahotniuc, a fost platita cu 481 668 de lei pentru prestarea serviciilor de securitate la Targul de Craciun, organizat intre 15 decembrie – 14 ianuarie de catre Guvern, transmite Ziarul de Garda.

- Acoperișul unei saune din satul Ratuș, raionul Criuleni a fost cuprins de flacari. Focul a izbucnit intr-o anexa a locuinței in care era construita baia.Pompierii au reușit sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda.

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg.

- Considerata pe drept una dintre cele mai frumoase și mai stilate femei din Romania, Anca Serea ne-a declarat ca nu mai arunca banii pe haine și accesorii scumpe, ci prefera sa-și foloseasca finanțele in alte scopuri. Anca Serea a fost mereu laudata pentru modul in care iși face apariția atat la evenimentele…

- A reusit o executie incredibila in scopuri caritabile! Fostul jucator de fotbal american, iar in prezent analist sportiv la o televiziune din Statele Unite, Kirk Herbstreit, a nimerit tinta cu mingea de fotbal american de la o distanta de 20 de metri.

- In timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important, de o jumatate de milion de ani", transmite AFP. Lucrarile, la care participa Universitatea din Tel Aviv, sunt efectuate in regiunea centrala Sharon si au dus la descoperirea unei „bogate industrii…

- Aeroportul International Sibiu a inregistrat peste 530.000 de pasageri in 2017, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent, fiind primul an de la deschiderea aeroportului cand s-a trecut pragul de 500.000 de pasageri, a anunțat compania intr-un comunicat citat de news.ro

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Vedeta de televiziune Catrinel Sandu are, in America, impreuna cu cel care ii este inca soț, Gabriel Trifu, o vila de aproape jumatate de milion de dolari. Catrinel Sandu a fost in centrul atenției in ultima perioada de timp dupa ce a anunțat public ca divorțeaza de fostul jucator de tenis gabriel Trifu,…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” incheie un prim sezon plin de emoție și stralucire, urmand ca in luna ianuarie Antena 1 sa redifuzeze cele mai spectaculoase momente care au ținut telespectatorii cu sufletul la gura.