Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican a dorit sa ii transmita lui Cristi Borcea un mesaj elegant de nunta pentru a-i demonstra ca a trecut peste perioada dificila de dupa divortul lor. Doar ca, spre surpriza Alinei Vidican, Cristi Borcea i-a ignorat toate apelurile, motiv sa gaseasca o solutie de avarie pentru a-i face…

- Fostul acționar al echipei Dinamo, Cristian Borcea, s-a casatorit cu Valentina Pelinel, la Primaria din Voluntari, și spune ca este la fel de emoționat. ”Sunt cel mai fericit. Plecam mâine în Turcia. Stam 8 zile acolo. Voi urma un tratament pentru…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au casatorit ieri, in secret. Cei doi au facut cununia civila, insa și-au dorit ca evenimentul sa fie unul discret, invitandu-și doar prietenii și familia. Mariana Vidican, mama Alinei Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea de care a divorțat in urma cu aproximativ…

- Vestea ca Valentina Pelinel si Cristi Borcea ar urma sa devina, din nou, parinti a venit ca un trasnet pentru Alina Vidican, fosta sotie a afaceristului. Blondina nici nu vrea sa auda ca Valentina Pelinel ar putea sa o egaleze si la acest capitol, Alina Vidican si Cristi Borcea avand doi copii impreuna.

- Cristi Borcea a fost eliberat din inchisoare si in prezent se bucura de libertate impreuna cu Valentina Pelinel si baietelul lor. Iar in timp ce el se relaxeaza alaturi de aleasa inimii sale, cele doua foste sotii ale omului de afaceri, Mihaela Borcea si Alina Vidican pastraza in continuare legatura…

- Cristi Borcea a demonstrat cE i"i rEsfa:E fostele so:ii in urma divor:ului la fel de mult cum le rEsfE:a "i atunci cand erau cEsEtori:i. Aflat intr-un mic paradis impreunE cu Valentina Pelinel, fostul ac:ionar i-a oferit in dar Alinei Vidican 10.000 de euro, pentru o vacan:E.

- Chiar daca pare ca se ocupa numai de placerile actualei sale iubite, Valentina Pelinel, lucrurile nu stau tocmai așa. Cristi Borcea are grija și de fosta soție, Alina Vidican, și vrea sa se asigure ca nu-i lipsește nimic. Așa ca i-a facut un cadou de 10.000 de euro. Plecat intr-o vacanta alaturi de…

- De cand Cristi Borcea a fost eliberat se intampla din ce in ce mai multe schimbari in numeroasa sa familie. Alina Vidican a luat o decizie radicala si s-a hotarat sa vina in Romania si sa aiba parte de o vacanta prelungita. Vestea a venit ca un trasnet asupra Valentinei Pelinel.