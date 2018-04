Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de contrabandisti din China a folosit drone pentru a aduce, din Hong Kong in Shenzen, smartphone-uri iPhone in valoare de 80 de milioane de dolari. Acestia au fost prinsi saptamana trecuta de autoritatile chineze. Politia a arestat 26 de suspecti care au folosit drone pentru a aduce din Hong…

- Firmele care doresc sa afle mai multe informații despre cum pot cumpara produse din China sunt invitate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe, la Timișoara, la un eveniment de promovare a uneia dintre cele mai importante expoziții din Europa Centrala și de Est. Este vorba…

- Cele doua Corei s-au pus de acord joi asupra datei de 27 aprilie in vederea unui summit extrem de rar, la putin timp dupa ce Kim Jong-un si-a facut debutul pe scena internationala printr-o vizita-surpriza secreta in China, relateaza AFP.

- „Sezonul vacantelor la romani, in 2018, incepe cu vacanta de Paste. Comparativ cu anul trecut, Eturia inregistreaza o crestere cu 40% a cererilor de vacante in aceasta perioada in destinatii extraeuropene, acest lucru determinand un record de clienti in circuite in afara Europei", declara Sorin Stoica,…

- Cosmin Olaroiu se pregateste sa revina in fotbal, dupa doar trei luni de pauza si, mai mult decat atat, este gata sa accepte o provocare departe de camile si de nisip. Dupa ce in ultimii zece ani a facut senzatie printre arabi, devenind un adevarat print al Desertului, antrenorul roman este dorit in…

- Casa Alba a anuntat o serie de masuri comerciale protectioniste, care au provocat tumult pe pietele bursiere si care alimenteaza temeri privind aranjamentele comerciale multilaterale; principal vizata este China, ce este un concurent tot mai de temut in comertul global. Comisia Europeana a anuntat ca…

- Linia directa de cale ferata dintre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord ramane un vis pe hartie, desi era unul dintre angajamentele Romaniei pentru organizarea Campionatului European de Fotbal din...

- Linia directa de cale ferata dintre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord ramane un vis pe hartie, desi era unul dintre angajamentele Romaniei pentru organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020.

- China s-a angajat duminica sa isi deschida in continuare economia si sa adope reforme, reiterand ca va trata in mod egal companiile locale si straine si ca va proteja drepturile de proprietate intelectuala, transmite Reuters, conform news.ro.Angajamentul pentru reforme si tratament egal a…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- China construieste in prezent un tunel aerodinamic de mare putere, informeaza media de stat, acesta fiind destinat conceperii de avioane si de rachete care sa poata zbura cu peste 12.000 km/h, respectiv de zece ori viteza sunetului, relateaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Exista o veste buna pentru toate acele persoane care prefera condimentele iuți precum ardeii jalapeno sau piperul. Un studiu realizat in China a demonstrat ca persoanele care consuma mancare condimentata in fiecare zi au o speranța de viața mai ridicata decat cei care mananca

- China a cerut SUA sa-si "corecteze greseala" cu privire la Taiwan, dupa ce presedintele american Donald Trump a aprobat o lege care intareste legaturile dintre Statele Unite si Taiwan, o insula de facto independenta, dar pe care Beijingul o considera drept una dintre provinciile sale, relateaza duminica…

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Activitatea Biroului Vamal Sighetu Marmatiei a inregistrat o crestere de 7% in luna februarie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, anunta Institutia Prefectului – Judetul Maramures. Seful Biroului Vamal, Lidia Muresan, a declarat ca in urma celor 411 controale efectuate au fost identificate…

- Prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu, s-a intalnit astazi cu Zhao Li, consilierul cultural al Ambasadei Republicii Populare Chineze, și cu Secretarul Ambasadei, Qi Yue pentru a discuta oportunitați de cooperare culturala dintre China și județul Gorj. Cu aceasta ocazie a ...

- Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru traficantii de droguri, incalzind cu acest argument multimea la o intalnire electorala. Presedintele a dat exemple ca model tari: Singapore, China, dar si Filipine. Tari ca acestea, a explicat el, au mai putine probleme cu dependenta de droguri, fiindca aplica…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Comisia Europeana a scris guvernului britanic sustinand ca Marea Britanie este datoare Uniunii Europene cu 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, scrie BBC. Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- China va accelera din nou cheltuielile militare in 2018, potrivit unui anunt facut la inceputul unei mari reuniuni a regimului comunist care ii va permite lui Xi Jinping sa devina presedinte pe viata, scrie AFP.

- In aceasta dimineata, angajatii CFR actioneaza pentru eliberarea gabaritului de pe Linia 2, dupa ce in zona Bailor Herculane au cazut mai multe stanci de pe versanti pe calea ferata.Potrivit informatiilor, zona respectiva se afla in evidenta personalului de specialitate pentru urmarire permanenta. In…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- FCSB a primit o oferta scrisa pentru Harlem Gnohere. Bursaspor, ocupanta locului 12 in Superliga din Turcia, il vrea pe "Bizon", pentru care a oferit deja doua milioane de euro. Gigi Becali nu vrea sa-l cedeze pe atacantul francez pentru o suma mai mica de trei milioane de euro. Gigi…

- Politologul și scriitorul Dan Pavel avertizeaza ca partidul comunist chinez copiaza modelul ”Putin” și pregatește inlaturarea obstacolelor formale legale pentru a-l menține indefinit la putere pe Xi Jinping, ca președinte al ”republicii”.

- Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a pronuntat in favoarea ridicarii limitei constitutionale de doua mandate pentru presedintele tarii, deschizand astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de stat, Xi Jinping.

- Comisia Europeana a relansat procesul de extindere a Uniunii cu sase tari din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Macedonia, Serbia si Muntenegru. Dar pentru aceasta regiune se bat si alti actori precum Rusia si China.

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- A jucat trei ani alaturi de Dica și viseaza sa ii calce pe urme. Fostul capitan al lui FC Argeș, Alin Chița, a devenit antrenorul singurei echipe bucureștene din Liga a doua, Metaloglobus. Spre deosebire de Dica, Chița a fost secund la marea rivala a lui FCSB, Dinamo. Iar ca fotbalist a ajuns pana in…

- Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru perioada 2019-2020, a transmis CFR SA - administratorul retelei feroviare publice - la solicitarea MEDIAFAX.Citeste si: CTP…

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru perioada 2019-2020, a transmis CFR SA - administratorul retelei feroviare publice - la solicitarea Mediafax.

- „Pentru 2018 se estimeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea solutiei finale de realizarea a legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda si lansarea licitatiei pentru proiectul tehnic si executia lucrarilor. Pentru perioada 2019-2020 se estimeaza proiectarea…

- Ingrijorata ca angajații de la serviciul de securitate a aeroportului ar putea sa-i fure ceva din bagaj, o femeie din China s-a bagat alaturi de bagaje in aparatul de scanat, scrie BBC News. Personalul de la securitate din Dongguan din sudul Chinei a fost șocat sa vada silueta femeii pe scranele aparatului…

- O noua nava de razboi autonoma testata de US Navy poate sta mai multe luni pe mare fara echipaj la bord. Principalul ei rol este vanatoarea de submarine. Pentru asta foloseste echipamente precum: sonarul, radarul si camerele video. Numita Sea Hunter, nava ar putea intra in serviciul activ in 2018.…

- Un tren de pasageri s-a ciocnit cu o turma de elefanți care traversa șinele de cale ferata din nord-estul Indiei, a declarat un oficial indian. Patru dintre animalele aflate pe cale de dispariție au fost ucise in urma impactului, scrie AFP. Accidentul a avut loc in in statul Assam, iar trenul de mare…

- S-a intamplat adesea in istorie cand sportul a facut pe impaciuitorul in controversele internationale, chiar si in acelea mai delicate. Memorabila in acest sens, vizita in China a echipei de ping-pong americane in 1971, care a fost deschizatoarea calatoriei lui Nixon in tara asiatica, anul urmator.

- China ar fi testat deja una dintre cele mai distructive tehnologii din lume, potrivit unor imagini aparute online recent, care i-au facut pe multi sa suspecteze ca in China este testata o arma electromagnetica. Arma hipersonica ar putea fi prima super-arma cu astfel de capacitati tehnologice…

- Intrecerile de curling au inceput, joi, la Gangneung, o localitate din apropierea Pyeongchang, cu o zi inainte de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, informeaza news.ro.SUA - echipa sportivilor rusi, Canada - Norvegia, Coreea de Sud - Finlanda si China - Elvetia sunt…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.

- Visați la o bucatarie cocheta, luxoasa, dar spațiul nu va permite prea multe artificii de design? Nicio problema! Arhitecții spun ca nici nu se mai poarta bucatariile mari, deoarece mai toata lumea alege sa manance in oraș sau sa apeleze la livrarea la domiciliu.

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- China da un nou exemplu de eficiența și rapiditate, dupa ce au construit de la zero o gara, peste noapte, și caile ferate care o conecteaza de localitațile din apropiere. Peste 1.500 de muncitori și-au facut apariția in orașul Longyan, din sudul Chinei, pe 20 ianuarie, in jurul orei 18:00.

- Proiectul a demarat in noaptea de 19 spre 20 ianuarie. In zori, gara din Longyan era perfect functionala. 1.500 de muncitori, impartiti in sapte unitati operative au reusit sa uneasca trei cai ferate majore din China in gara Nanlong, din Longyan, Provincia Fujian. Milionar filmat cand circula…

- Chinezii sunt renumiti pentru forta lor de munca. Tara asiatica are o economie care creste extrem de repede, deoarece este un loc vast, iar lucrarile de constructie sunt in curs de desfasurare intr-o serie de regiuni pentru a dezvolta China ca fiind una dintre tarile ce nu poate fi egalata in industrie…

- Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut…