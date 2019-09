VIDEO Un TIR a aterizat direct pe acoperișul unei case Un șofer aflat in trafic, in drum spre munca, a surprins momentul in care un TIR a ieșit de pe drum și a aterizat direct pe acoperișul unei case in Ontario, Canada, citeaza CNN. Videoclipul cu incidentul neobișnuit a devenit in scurt timp viral pe internet și pe rețelele de socializare. Autoritatile incearca acum sa descopere modul in care tirul a ajuns pe casa. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in Ontario, Canada, iar imaginile au devenit in scurt timp virale In filmare se poate vedea cum autotrenul se deplaseaza pe o sosea, cand dintr-o data iese de pe carosabil si aterizeaza tocmai pe acoperisul unei case. Soferul era un tanar de 24 de ani, care nu a patit nimic…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat miercuri, ca o sa se implice pentru ca turistii sa poata vizita si casa lui Constantin Noica din statiunea Paltinis. "Cu proprietarii in mod direct eu nu am discutat. Daca autoritatile publice locale nu reusesc, o sa ne implicam noi de la centru. Dar in mod…

- «Le Figaro», citand France Presse, a anunțat joi ca un Airbus A321, cu 233 persoane la bord, a aterizat urgent intr-un lan de porumb din regiunea Moscovei, dupa ce a percutat un stol de pasari. Autoritațile ruse au anunțat ca 23 de pasageri au fost raniți, intre care 9 copii. Un comunicat al Agenției…

- Lucrarile de reparatii la Catedrala Notre-Dame din Paris, afectata de un incendiu violent în luna aprilie, ar trebui suspendate din cauza riscului pentru muncitori de contaminare cu plumb, au avertizat joi autoritatile locale, scrie Agerpres, citând DPA. Acoperisul si flesa catedralei…

- N.D. Evolutia tehnologiei si aparitia mediului online au fost propice, dupa cum arata si realitatea, inclusiv in cazul religiei, insasi Patriarhia Romaniei avand un site de stiri – Basilica.ro – prin intermediul caruia sunt facute publice ultimele evenimente din tara si strainatate care au legatura…

- Zeci de oameni au ajuns la spital ieri dimineața in urma unei scurgeri de gaz intr-un hotel din centrul Canadei, au anuntat autoritatile locale. Incidentul a avut loc la Hotelul Super 8 din orașul Winnipeg, in total fiind afectate 46 de persoane, din cele 52 prezente in cladire, care au prezentat simptome…

- Autoritatile de la Beijing sustin ca au gasit un aditiv interzis in nutretul cu care ar fi fost hraniti porcii sacrificati pentru a fi exportati din Canada in China. O investigatie a aratat ca pana la 188 de certificate sanitar-veterinare atasate exporturilor de carne de porc spre China au…