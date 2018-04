Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist in varsta de 43 de ani a murit, joi, dupa ce i s-a facut rau la volan, in zona Granit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, Adina Lupu. Potrivit...

- Incidentul s-a produs ieri pe strada Calarasilor din Braila, iar un trecator a postat pe o retea de socializare numarul masinii conduse de un barbat de 68 de ani, caruia i s-a facut rau la volan, cel mai probabil a suferit un infarct, pentru a afla identitatea acestuia.

- Un barbat de 36 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care s-a urcat baut la volan si intr-o curba, pe DJ 251G, a iesit in afara carosabilului si a lovit o troita, accidentandu-se.

- Un accident mortal s-a petrecut luni, 5 martie, in parcarea unui mall din Ramnicu Valcea. O masina plina cu marfa a acrosat o persoana in timpul manevrei de mers inapoi, iar omul ranit a murit, fiind strivit de autovehicul.

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

- O femeie de 43 de ani din localitatea Cig, judetul Satu-Mare, a murit, marti, in urma unui accident feroviar, masina pe care o conducea fiind lovita de un tren la o trecere peste calea ferata. In urma impactului, soferita a fost proiectata in afara masinii, pe camp, iar medicii sositi au gasit-o in…

- Marian Dragos Stoican, un proxenet in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina. Interlopul se intorcea de la o petrecere cu lautari, cand a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un pod.