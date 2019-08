VIDEO | Un tânăr s-a prăbușit în centrul orașului Baia Mare. Părea a fi sub influența drogurilor O scena șocanta a fost surprinsa ieri de un baimarean in centrul orașului, la intersecția strazilor Bulevardul București și Culturii. Un tanar, care parea a fi sub efectul drogului „Zombie”, s-a prabușit din picioare in centrul orașului, a informat baiamare24.ro. Trecatorii au sunat imediat la 112 și au cerut ajutor. La fața locului au sosit echipajele Ambulanței și Poliției. Tanarul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare. Cei care consuma așa numitul drog „zombie” nu-și mai pot controla mișcarile și nu mai pot lega doua cuvinte. Post-ul VIDEO | Un tanar s-a prabușit in centrul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

