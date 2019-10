Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de pelerini au avut nevoie de ingrijiri medicale vineri, la Iași, in prima zi de pelerinaj la Cuvioasa Parascheva. Trei persoane au ajuns la spital.Mii pe persoane au trecut pe la racla cu moastele Cuvioasei Parascheva in prima zi de hram de la Iasi. De cand se aseaza la rand si pana…

- Peste 50 de pelerini au avut nevoie de ingrijiri medicale vineri, la Iași, in prima zi de pelerinaj la Cuvioasa Parascheva. Trei persoane au ajuns la spital.Mii pe persoane au trecut pe la racla cu moastele Cuvioasei Parascheva in prima zi de hram de la Iasi. De cand se aseaza la rand si pana…

- Un barbat din Istanbul s-a numarat printre miile de pelerini care au trecut vineri pe la racla Cuvioasei Parascheva. Musulmanul de 34 de ani are probleme de sanatate si vine pentru a cincea oara la Iasi sa se roage la moaste.

- In fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva. Este cinstita in Moldova, deoarece de peste 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași. Mai jos iți spunem viața Cuvioasei, dar și cine a fost Maica Parascheva. Sfanta Parascheva - simbol al unitații Ortodoxiei…

- In fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Ea este cinstita in Moldova, intrucat de mai bine de 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași, fiind izvor de bine¬cu¬van¬ta¬re și insa¬na¬to¬șire duhovniceasca și trupeasca pentru toți cei care o cheama in…

- Astazi a inceput pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. In perioada 11-15 octombrie, la Iași, pe langa moaștele Cuvioasei Parascheva, peșerinii se vor putea inchina și la moaștele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia

- O familie din Bucuresti merge la Iasi, de 16 ani, in fiecare toamna cu un camion plin de flori, pentru a decora catafalcul pe care urmeaza a fi asezata spre inchinare racla cu moastele Cuvioasei Parascheva. In fiecare an, florile se potrivesc la culoare cu vesmintele Sfintei, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Zeci de mii de persoane sunt așteptate saptamana viitoare la Iași, la Hramul Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Peste 90% din camerele hotelurilor și pensiunilor din oraș sunt rezervate, iar unele dintre ele nu mai au locuri disponibile de cateva luni, potrivit Mediafax.Și in acest…