- Inca un atac armat a avut loc in municipiul Craiova, in cartierul Rovine. Daca inainte de Craciun un barbat mascat a tras mai multe focuri de arma asupra a doi craioveni, ieri-dimineata agresorii au folosit bate si sabii. Incidentul a ...

- Un barbat de 64 de ani, din Craiova, a fost batut de persoane necunsocute care i-au furat telefonul mobil si ochelarii de vedere. Incidentul a avut loc pe strada Doljului din municipiu, pe data de 13 noiembrie, in jurul pranzului, ...

- Un cetațean ingrozit a surprins scenele șocante de pe fereastra unei case din apropierea atacului care a avut pe strada Trinity, Perry Barr din Birmingham. Doi infractori inarmați cu macete lovesc fara incetare victima care se chircește la pamant. Alți membrii ai gaștii arunca lovituri violente spre…

- Mai multi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj, aflati in timpul executarii unei misiuni specifice in municipiul Craiova, s-au sesizat cu privire la faptul ca, in timp ce cobora dintr-un autovehicul, un tanar avea ascuns, la spate, un ...

- Incidentul a avut loc marti, 30 octombrie, in jurul orei 20.00, pe o strada din Huedin. Victima a ajuns in spital cu leziuni grave, iar agresorul a fost depistat de politisti si retinut pentru 24 de ore.

- Un nou caz de persoane drogate pe strada la Cluj-Napoca. Un tânar a fost surprins zacând pe jos, inert.Incidentul a fost surprins vineri dupa-amiaza, pe strada Traian, din Cluj-Napoca.În imagini, un tânar zare inert pe trotuar. Trecatorii au încercat…

- Ilie Balaci a decedat duminica, 21 octombrie, la Craiova, el fiind in casa mamei sale. "Minunea Blonda" dorea sa asiste la meciul dintre U Craiova si FCSB, dar de dimineata i s-a facut rau, iar medicii nu l-au mai putut resuscita, scrie Mediafax."Ilie Balaci aseara (n.red. - sambata) a fost…