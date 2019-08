Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni, un copil de 3 ani și o femeie in varsta de 79 de ani, au fost uciși in propria curte dupa ce doi teribiliști inconștienți au intrat in plina viteza cu mașina peste ei in curte. Tragedia a avut loc in comuna Vacareni din județul Tulcea. Cei doi transmiteau live pe Facebook acrobațiile…

- Un polițist din Navodari, i-ar fi spus unui barbat care a reclamat, la 112, doi copii care mergeau cu o mașina cu peste 100 km/h in localitate, ca nu este niciun echipaj disponibil. „Faceți poze la mașina și duceți-va maine la Navodari și depuneți reclamație la Poliție”, ar fi recomandat polițistul,…

- Politistii din Alba au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe, dupa ce un baiat de 10 ani din Cugir a fost lovit si umilit de mai mulți copii cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani. Totul a fost filmat, iar mama baiatului agresat a postat imaginile pe Facebook.

- In data de 29.06.2019, ora 12.15 un tanar de 18 ani a condus un autoturism pe DJ 222, dinspre Targusor catre Cheia si din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, curba periculoasa la stanga a pierdut controlul directiei catre dreapta, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu…

- Un accident rutier s a produs sambata pe DN 15C, in Humulestii Noi, orasul Tg. Neamt. O masina a intrat intr un copac si soferul a ramas blocat in masina. Se deplaseaza un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor…

- Ștefureac a facut timp de patru ani parte din echipa pe care Maior a coordonat-o in capitala Statelor Unite, fiind consilier și unul dintre oamenii de baza ai ambasadorului roman. In mesajul emoționant de pe Facebook, sociologul numește experiența americana drept „cea mai complexa de viața profesionala”…

- Un accident mai puțin obișnuit a avut loc noaptea trecuta pe Austrada Soarelui pe sensul de mers de la Constanța la București. Trei porci mistreți au ieșit in calea unei mașini care circula regulamentar. Mașina a lovit in plin unul sau mai multe dintre animale și a suferit pagube semnificative. Femeia…

- O masina a fost fotografiata, sambata, pe o plaja din Constanta. Imaginile au fost postate pe Facebook si a fost depusa o plangere la Politie. Articolul A intrat cu masina, printre copii, pe o plaja din Constanta. Va primi o amenda uriașa apare prima data in GAZETA de SUD .