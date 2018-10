Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a avut parte de un moment trist miercuri seara, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars. Un fost participant la „Te iubesc de nu te vezi” s-a stins din viața dupa ce a declarat recent, ca se simte extrem de rau. Gabriela Cristea cu greu și-a putut stapani lacrimile astazi,…

- Claire Wineland, o personalitate a platformei YouTube a murit la doar 21 de ani, dupa ce a suferit un transplant de plamani. Claire a devenit un model pentru tanara generație, prin discursurile sale motivaționale și postarile pe rețelele sociale. In ultima sa postare, ea le-a mulțumit medicilor pentru…

- Este nuntE mare in familia "MireasE pentru fiul meu". Nicolae se cEsEtore"te pentru a doua oarE, dupE cEsnicia e"uatE cu CEtElina. El "i Diana au parte astEzi de cele mai importante momente din via:a lor.

- Doi adolescenti, de 14 si 18 ani, au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unui accident mortal produs, pe DN 2 la Tamboiesti, in judetul Vrancea, unde masina in care se aflau a fost scapata de sub control si a intrat intr un podet.Din primele date, accidentul s a produs pe fondul vitezei si al…

- Actorul Robert Wolders, care i-a captivat inima indragitei artiste Audrey Hepburn și care i-a fost alaturi pana in ultima clipa a vieții, a murit. Decesul a survenit in urma cu cateva zile, insa, anunțul oficial a fost facut in urma cu cateva ore, potrivit who.com.au. Regretatul star danez avea 81 de…

- Familia lui Pepe trece prin momente dificile, intrucat o persoana draga s-a stins din viata. Anuntul a fost facut de fratele mai mare al artistului, Gianni Pascu. In urma cu putin timp, fratele mai mare al lui Pepe, Gianni, a posta pe o retea de socializare o poza cu unchiul lor si un scurt mesaj de…

- Dupa ce s-ar fi zvonit ca Lidia Buble și Razvan Simion s-ar fi casatorit, in secret, in Maldive, iata ca au aparut și primele declarații ale celor doi. (Promotiile zilei la monitoare) Prezentatorul TV, Razvan Simion, a publicat o fotografie pe contul sau de Instagram care a ridicat multe semne de intrebare.…