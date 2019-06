Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat miercuri dimineața in jurul orei 10 un accident rutier produs la ieșirea din Dej spre Cuzdrioara, pe strada Bistriței. Din primele informații, un barbat a fost ranit dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un stalp. La locul evenimentului a intervenit un echipaj de pompieri…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs miercuri seara, in jurul orei 23:30, pe strada 1 Mai din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 31 de ani, din Dej, in timp ce se deplasa pe strada 1 Mai din Dej, pe fondul…

- Pe trotuar erau in momentul accidentului mai multe persoane, dar din fericire nu a fost nimeni ranit. Un tanar a fost la un pas sa fie lovit de masina scapata de sub control. Potrivit politistilor, soferul, medic ginecolog la o clinica particulara, se afla sub influenta bauturilor alcoolice, relateaza…

- Accident pe DJ715 la Runcu unde un barbat de 38 de ani din Teleorman s-a izbit cu autoturismul de un Post-ul Un șofer s-a izbit cu mașina de un cap de pod, a bușit un autoturism staționat și a acroșat un pieton apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 23 de ani din judetul Botosani a murit carbonizat, dupa ce masina pe care acesta o conducea a lovit un copac si apoi a luat foc, a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Politiei Rutiere,...

- In data de 19.04.2019, in jurul orei 01:20, politistii rutieri au intenționat sa opreasca regulamentar un autoturism care circula pe bulevardul 22 Decembrie, din municipiul Deva. Conducatorul autoturismului a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor și a demarat in tromba, fiind necesar ca agentii…

- Un barbat de 65 de ani, din județul Maramureș, ce conducea marti dimineata un autoturism pe DN 17, in afara comunei Vama, a adormit la volan și a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un parapet metalic, amplasat la intrarea pe un pod.Din accident a rezultat ranirea ușoara a unei femei…

- REVOLTATOR… Momente de teroare, zilele trecute, pentru un copil de 13 ani din Vaslui, urmarit cu masina de un sofer nervos. Conducatorul auto voia sa-l puna la punct pentru ca facuse mizerie in fata blocului in care locuieste. De asemenea, minorul ar fi urinat pe usa de la intrare, precum si pe usa…