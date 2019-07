VIDEO | Un șofer beat s-a înfipt cu bolidul într-un stâlp. Un copil a scăpat miraculos cu viață Un teribil accident rutier a avut loc asta-seara, la ora 19.09, pe o strada din Iași. Un șofer beat a scapat bolidul de sub control și a intrat in plin intr-un stalp de pe marginea drumului. Un copil aflat in zona a scapat miraculos, a notat bzi.ro. Șoferul in varsta de 43 de ani a fost testat cu aparatul etilotest și a rezultat ca avea o alcoolemie de 0,64 mg aer expirat. Lui i s-a intocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Post-ul VIDEO | Un șofer beat s-a infipt cu bolidul intr-un stalp. Un copil a scapat miraculos cu viața apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

