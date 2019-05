VIDEO Un șofer a traversat un giratoriul din Brașov în sens invers… Situație incredibila in tragficul rutier din Brașov. Imaginile postate de Adi Popoiu pe Facebook au peste 270.000 de vizualizari intr-o singura zi si a fost distribuita de peste 2.000 de ori, in timp ce aproape o mie de oameni au comentat pe marginea ei. Clipul cu titlul „Atentie! In curand se va schimba sensul de circulatie in Brasov” prezinta imagini in care se vede o masina galbena, care se strecoara la o intersectie aglomerata si intra pe contrasens, blocand practic traficul. Celelalte masini, care circulau regulamentar, au fost nevoite sa opreasca, in timp ce soferul vehiculului galben a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din acest an locurile scoase la concurs sunt atat pentru barbati cat si pentru femei. Locurile disponibile sunt afisate mai jos. Facultatea de pompieri din cadrul Academiei de Politie ,,Al I. Cuza” – 50 de locuri; cererile de inscriere se depun pana in data de 24.05.2019 la sediul I.S.U. Brasov (strada…

- GPS-ul te poate ajuta in multe situații, insa iți poate crea și probleme. Șoferul unui TIR s-a lasat ghidat de sistemul de navigare, sambata, incercand sa ajunga in Bartolomeu, insa a ajuns in sensul giratoriu de la Maternitatea Brașov, unde s-a impodmolit și a blocat traficul. Polițiștii locali ajunși…

- Un eveniment rutier s-a produs, in aceasta dimineata, pe strada Turnului. Un sofer a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un gard. In urma impactului o parte din acesta s-a daramat. Incidentul a fost solutionat ca tamponare. Soferul a declarat fapta. Conducatorul auto nu consumase alcool…

- Dezbaterile periodice cu factorii interesați sunt un motor important al activitaților companiei pentru asigurarea unui lanț de aprovizionare sigur și sustenabil.” Seria consultarilor publice organizate de Holzindustrie Schweighofer continua Vineri, 12 aprilie, Holzindustrie Schweighofer a organizat…

- Incertitudinile legate de iesirea haotica a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) au costat economia britanica 600 de milioane de lire sterline (700 de milioane de euro) pe saptamana de la referendumul din iunie 2016, estimeaza Goldman Sachs intr-un studiu. Banca americana de afaceri conchide…

- Iata postarea lui Cițu de pe pagina sa de Facebook: ”Dragnea i-a vandut si tradat pe romani! Din primul moment v-am spus ca OUG 114 are rolul de a distruge companiile private care activeaza in Romania si de a favoriza “investitorii” rusi. Pana acum am aratat ca rusii au beneficiat de pe urma suprataxarii…

- Un nou videoclip de promovare a Romaniei Un nou videoclip de promovare a României a fost lansat de Ministerul Turismului. Filmul a fost publicat pe pagina de Facebook a institutiei sub sloganul "România, o destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an". El…

- Un medic ginecolog a fost atacat si lovit pe holul spitalului de un tanar, sub privirile altor pacienti. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 20 februarie 2019. Medicul Costache Botezatu a publicat pe pagina lui de Facebook inregistrarea cu momentul atacului. Atentie, imagini…