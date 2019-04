Stiri pe aceeasi tema

- Violența in familie este un adevarat fenomen in Gorj, nefiind zi in care polițiștii sa nu fie solicitați sa intervina. Pe 5 aprilie, o femeie de 49 de ani din Turburea a sesizat ca soțul ei, care avea deja interdicție sa se apropie...

- "Alegerile locale pentru primari trebuie sa se desfasoare in doua tururi. Nu poti sa fii primar si sa te pui in fata comunitatii, sa spui: 'Dragii mei, voi m-ati vrut, deci haideti sa facem!', daca esti ales cu 15%. Haideti sa fim seriosi! Si cred ca majoritatea dintre dumneavoastra va dati seama…

- Primarii trebuie sa construiasca centre pentru sotii care sunt violenti cu ceilalti membri ai familiei. Primesc in instanta ordine de restrictie si nu mai pot sa locuiasca langa cei pe care i-au agresat. In judetul Vaslui, unde violenta in familie este inca o problema acuta, Politia si Consiliul Judetean…

- Crima-i crima oricum ai lua-o, dar parca devine și mai șocanta atunci cand adaugi un lanț intreg de relații complicate. Obții, astfel, o adevarata rețeta pentru un blockbucker din Hollywood.

- Fotbalistul echipei Al Kharaitiyat, Valentin Lazar, a inscris un gol in meciul castigat, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Al Gharafa, in etapa a XVIII-a a campionatului din Qatar.Lazar, integralist la gazde, a marcat in minutul 61. Celelalte goluri au…

- Inspectoratul de Politie al judetului Alba a transmis informatii oficiale, vineri, despre cazul barbatului de 43 de ani retinut joi. Reamintim ca este vorba despre Marius Rece, sef Birou Circulatie pe drumurile publice de la Politia Locala Alba Iulia. Acesta este cercetat pentru hartuire, dupa ce ar…

- Volumul "Putem creste copii buni intr-o lume negativa!", de Zig Ziglar, a fost publicat de Curtea Veche Publishing in anul 2000 si republicat in anul 2013. Cateva fragmente extrase din cartea lui Zig Ziglar, care este de parere ca: "Bataia rupta din Rai inseamna tarie, si nu slabiciune"; "Este extrem…