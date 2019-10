Panica printre reporterii acreditați la Casa Alba, care s-au trezit marți dimineața cu un șoarece în sala de presa, rozatoarea aterizând în camera prin plafon, relateaza The Hill.



Corespondentul NBC News la Casa Alba, Peter Alexander, a scris marți într-un mesaj pe Twitter ca un șoarece &"a cazut pur și simplu din tavan&", direct în poala sa.



In other news: A mouse literally fell out of the ceiling in our White House booth and landed on my lap.

— Peter Alexander (@1, 2019Alți ziariști, între care corespondentul…