Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Teodor Tița, fost director de știri al postului de radio Europa FM, lucreaza mai nou la USR, in echipa de campanie a lui Dan Barna, anunta paginademedia.ro.Teo Tița a ajuns la USR dupa doi ani in care a condus știrile Europa FM. In august 2017, Tița prelua conducerea departamentului…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca au fost actualizate prevederile in domeniul echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice, inclusiv prevederile privind masuratorile de radiatii electromagnetice neionizante.

- Vladimir Putin a ordonat miercuri Armatei sa participe la lupta împotriva imenselor incendii de padure care devasteaza de saptamâni întrebi Siberia, distrugând milioane de hectare și acoperi orașe întregi cu fum, scrie AFP. Potrivit unui comunicat difuzat pe site-ul…

- Peste 20.000 de persoane s-au adunat sambata pe un larg bulevard din centrul Moscovei pentru a cere alegeri locale libere si corecte, transmite AFP. Oamenii au iesit in strada la apelul opozitiei dupa ce autoritatile ruse au invalidat inregistrarea a aproximativ 60 de candidati la alegerile parlamentare…

- Eusebiu a petrecut 3 ore la testimonial, in ediția de luni seara, timp in care a descris o alta fața a Teodorei. In urma imaginilor pe care le-a primit cu femeia de la Minitel, Eusebiu s-a declarat victima acesteia. Barbatul a lansat o acuzație grava la adresa ei și anume motivul pentru care, crede…

- Autoritațile ruse au transferat peste 1,4 milioane de dolari unei companii din Florida, care timp de doi ani a difuzat propaganda Kremlinului in capitala SUA, Washington, relateaza „Vocea Americii", care citeaza organizația neguvernamentala americana Center for Responsive Politics.

- Doi membri ai echipajului au murit și 43 de pasageri au supraviețuit când avionul în care se aflau s-a izbit de o cladire joi, în timpul unei aterizari de urgența în Siberia, au spus sursele oficiale locale, relateaza AFP. Micul avion An-24, care a venit din orașul Ulan-Ude,…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri Antonov An-24 a efectuat joi o aterizare de urgența pe un aeroport din republica autonoma rusa Buriatia, aflata in Siberia, au informat autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Radu…