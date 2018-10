Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar român, în vârsta de 35 de ani, a fost gasit mort sub podul Santa Libera, în regiunea Vicenza, Veneto, o zona puternic afectata de vremea severa care a facut ravagii în Italia, în

- Sfarșit cumplit pentru un roman in varsta de 35 de ani! Acesta a fost gasit mort sub podul Santa Libera, in regiunea Vicenza, Veneto, o zona puternic afectata de vremea severa care a facut ravagii in Italia, in ultimele 24 de ore. Romanul, ale carui initiale sunt M.F., a fost descoperit fara suflare…

- Un accident teribil a avut loc pe ruta de cale ferata Brescia-Iseo-Edolo, din nordul Italiei. Un automobil a fost lovit in plin de un tren. Mașina era oprita pe șine, iar eforturile mecanicului de locomotiva de a evita impactul au fost zadarnice. Din fericire, accidentul nu s-a soldat…

- Mașina unui roman a fost lovita in plin de un tren pe calea ferata, in Italia. Polițiștii au descoperit ulterior ca aceasta fusese furata. Un accident teribil a avut loc in weekend pe ruta de cale ferata Brescia-Iseo-Edolo, din nordul Italiei. Un automobil a fost lovit in plin de un tren. Mașina era…

- Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP, informeaza Agepres.Autoritatile au instituit cod rosu in nordul tarii (Liguria,…

- Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP. Autoritatile au instituit cod rosu in nordul tarii (Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino)…

- Un roman a sfarxit tragic intr-un accident de maxinE. El pleca in Italia sE ixi revadE sora, dar a pierit pe xoseaua "Europa", in provincia Mantova din nordul Italiei. Din nefericire, in cumplitul accident xi-au mai pierdut viata xi alti doi oameni.