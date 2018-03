VIDEO Un profesor din Ghana insista sa isi invete elevii informatica, chiar daca nu are niciun computer la dispozitie

Stiri pe aceeasi tema

- EDU.RO SUBIECTE SIMULARE BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a sustin, joi, proba la alegere a profilului si specializarii, la una din 10 materii: Geografie, Biologie, Chimie, Fizica, Informatica, Sociologie, Psihologie, Economie, Logica sau Filosofie. Accesul candidatilor in sali este permis pe baza…

- Condiții mizere pentru elevii din gimnaziul „Mihai Eminescu" din Baimaclia. Condiții anti-sanitare unde elevii sunt obligații sa parcurga o suta de metri de la cladirea școlii prin ploaie și ninsoare.

- Concursul Mate-Info UBB îi vizeaza pe elevii de liceu de clasa a XI-a si a XII-a care doresc sa-si încerce fortele în vederea admiterii la Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai. În 2018, la acest concurs…

- Elevii din anii terminali de liceu sustin, miercuri, simularea la Matematica (profilul Real) si Istorie (Profilul Umanist) din cadrul examenului national de Bacalaureat. Joi are loc simularea la disciplina aleasa de elevi in functie de profilul studiat.

- Subiecte Matematica simulare BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie.

- Revoltați ca primarul stabilit cuantumul burselor școlare fara consultarea lor, liderii Asociației Elevilor Constanța cer public edilului și consilierilor locali municipali care se intrunesc in ședința, la sfarșitul acestei saptamani, sa gaseasca soluții pentru majorarea sumelor pentru elevi.

- CFR și FCSB au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci echilibrat. Elevii lui Dan Petrescu au deschis scorul in timp ce steliștii au egalat in minutele de prelungiri. Titularizat in atacul FCSB, Denis Alibec a fost unui dintre cei mai slabi jucatori de pe teren. Stelistul a avut o prestație dezamagitoare,…

- 72 de meciuri sunt programate week-end-ul acesta, in Gimnaziada si Olimpiada Nationala a Sportului Scolar. 624 de elevi si-au anuntat participarea la fazele judetene ale competitiilor, organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.Meciurile se desfasoara la disciplinele sportive volei, baschet,…

- Un profesor din Ghana a atras atenția intregii lumi, dar și a celor de la microsoft dupa ce a desenat pe o tabla, la școala, o fereastra de word, ca sa-ii invețe pe elevi ce este programul word și ce funcționalitați are.

- Cea mai titrata scoala de invatamant superior din Romania, Universitatea Politehnica din Bucuresti va demara, sambata , 17 martie, un nou program educational, gratuit, pentru toti elevii aflati in ultimul an de studii din ciclul preuniversitar. Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta inceperea…

- In ultimele ore face ravagii pe diverse canale media sau de pe rețele de socializare filmulețul cu trei polițiști, doi de la municipiu și unul de la Poliția locala Piatra Neamț care incatușeaza un infractor periculos care trecea strada prin loc nepermis. Cetațeanul infractor a traversat strada pe langa…

- Povestea acestor 10 elevi avea sa inceapa in luna octombrie a anului trecut, cand un mail intra in casuța poștala electronica a liceului in care aceștia invațau, o invitație de participare la un concurs național de robotica. Probabil ca mailul a ajuns exact unde trebuia, pentru ca, pe loc,…

- Fiecare concept nou este explicat cu exemple din viata reala, astfel incat beneficiarii cursurilor online sa inteleaga unde se pot aplica aceste cunostinte nou invatate. Dupa fiecare lectie pe care cursantul a parcurs-o, acesta isi va evalua cunostintele printr-un examen de tip grila, iar in cazul in…

- PRIMA CASA 2018: Din noul plafon acordat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) pentru 15 banci finantatoare, 511 milioane de lei au revenit BCR. ”Fondurile alocate BCR reprezinta 26,5% din totalul celor puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice pentru…

- De meditatii online vor beneficia elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica. Acestea se vor realiza prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie…

- Un profesor din Ghana a reusit sa atraga atentia celor de la Microsoft prin modalitatea sa de predare. Dascalul le preda elevilor sai informatica fara sa dispuna de un computer. Imaginea cu profesorul de informatica din Ghana a devenit viral pe site-urile de socializare, dupa ce dascalul a pus pe…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat, la disciplina Informatica (in corpul P al universitații, str. Iuliu Maniu nr. 50). Pregatirea este conceputa sub forma unor…

- Așa cum au anunțat profesorii din cadrul Universitații „Transilvania” organizeaza si anul acesta meditații gratuite pentru elevii care se pregatesc pentru examenul de Bacalaureat. Tinerii pot face pregatire la Limba și Literatura Romana, Matematica si Informatica. Meditațiile la Romana, incep astazi,…

- Elevii din Oltenia cu rezultate la faza naționala a olimpiadei de informatica participa in perioada 23-25 februarie la concursul interjudețean de programare „Info Oltenia”. Concursul a ajuns la cea de a XX-a ediție și sunt așteptați sa participe peste 100 ...

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- REPLICA… Masurile economice luate de catre guvernarea PSD si „Revolutia Fiscala” a lui Darius Valcov, care au afectat zeci de mii de tineri din toata tara, i-au adus la disperare pe tinerii liberali din judetul Vaslui. Acestia atrag atentia asupra faptului ca o consecinta „a noilor modificari decise…

- Costin Andrei Oncescu, unul dintre pustii de aur ai informaticii romanesti, a fost admis la prestigioasa Universitate Oxford, din Anglia, acolo unde studiaza si sora sa. Tanarul a aplicat si pentru celebrele universitati Stanford, Harvard si Princeton, din SUA, de la care asteapta rezultatele. Costin…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Mai multi elevi ai Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova au reușit sa fie pe podium la Concursul Național de Matematica și Informatica „Grigore Moisil“, desfașurat la Urziceni in perioada 2-4 februarie. Performanțe au fost obținute insa și la Olimpiada ...

- Dupa ce anul trecut, Primaria Brașov a semnat contractul de proiectare si executie a lucrarilor pentru reabilitarea energetica, cu soluții smart a Scolii Gimnaziale nr. 4 prin programul de Cooperare Romano Elvetian, aceasta va intra de saptamana viitoare in faza executie a lucrarilor. Se estimeaza ca…

- Daca in cazul Parcului Balcescu, ce arata tot mai dezolant de la un an la altul, Primaria Oradea ezita sa rezilieze contractul de concesiune semnat in anii ’90 cu firma Murray Press, iata ca aceeași administrație locala este mult mai curajoasa, atunci cand vine vorba despre ambițiile…

- Zeci de tineri din Romania s-au adunat zilele acestea la Palatul Parlamentului pentru a simula organizarea unui Summit NATO. Elevii si studenții au primit roluri de reprezentați ai celor 29 de state membre NATO. Chiar daca unii n-au implinit inca 18, au vrut sa afle cum este sa iei decizii sub presiune,…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate olimpiadele…

- Futsal LA TREABA… Gata vacanta pentru echipa de futsal Internazionale Traian Vaslui – Under 19. Elevii pregatiti de Remus Mustatea vor relua pregatirile pentru competitiile interne in care sunt angrenati, dar si pentru editia a VIII-a a competitiei de fotbal in sala, “Winter Cup” Vaslui. Internazionale…

- Bacalauareatul 2018 incepe peste mai puțin de o luna. Elevii de clasa a XII-a care s-au hotarat sa dea examenul de bacalaureat in prima sesiune susțin primele probe in luna februarie. Este o modificare in sistemul de educație care intra in vigoare incepand de anul acesta. Imediat dupa vacanța…

- Elevii se intorc astazi la cursuri dupa o vacanța de trei saptamani. Nu pentru mult timp insa, deoarece pe 3 februarie vor intra in vacanța intersemestriala, care dureaza o saptamana. De asemenea, elevii nu vor invața pe 24 ianuarie, care este zi libera naționala. …

- Pentru a putea moderniza batrana scoala, primarul Ilie Boboescu a batut la usa Ministerului Dezvoltarii. De aici nu a plecat cu unul, ci cu doua proiecte. Asa se face ca, nu doar scoala va intra in reparatii si modernizari, ci si sediul Primariei, pentru care ministerul a aprobat suma de…

- IPJ Teleorman recruteaza din sursa externa: opt posturi sunt scoase la concurs in Eveniment / Trei posturi de ofiter, doua de agent si trei pentru personal contractual sunt scoase la concurs, in aceasta perioada, de Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman. In acest sens, comisarul sef…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura…

- Regulamentul de organizare al școlilor a fost modificat, pe 8 ianuarie, printre schimbari se afla interzicerea serviciului pe școala, efectuat pana acum de elevi. In plus, elevii nu vor mai putea fi sancționați daca vin fara uniforma la ore. Asociațiile ...

- Clujenii vor avea la dispoziție un zbor spre Antalya din vara anului 2018. Zborul charter operat de catre compania aeriana Atlas Global va fi operat cu o aeronava AIRBUS 321, cu o capacitate de 216 locuri, începând cu 2 iunie și va dura pâna în…

- Calendarul examenului de bacalaureat se modifica in acest an. Noutatea este ca in luna februarie se vor sustine competentele de catre toti elevii clasei a XII-a, urmand ca tinerii promovati sa se inscrie si la restul probelor. Reprezentantii Inspectoratului Școlar sunt de parere ca schimbarea calendarului…

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu minus; profilul Real minus; sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie.Dupa ce a incetatenit manualul unic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, mai pregateste o revolutie in domeniul invatamantului.De aceasta…

- Emmanuel Mensah a fost un imigrant din Ghana care este considerat eroul incendiului izbucnit joi noaptea in cartierul Bronx din New York. El a salvat patru persoane din cladirea in flacari, iar cand s-a intors dupa a cincea a fost prins de capcana focului și și-a pierdut viața, scrie The Independent.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care ”li s-au retrocedat o multime de lucruri”.

- Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, formata majoritar din elevi ai Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga’’ Suceava, a terminat jumatatea sezonului regulat in Campionatul National pe locul III in seria I, la un singur punct distanta de primele doua clasate, LPS Iasi si…

- Hotararea Consiliului Local (CL) Ramnicu Valcea, de a scoate din lista unitatilor scolare Liceul Tehnologic Oltchim si Liceul Tehnologic "Henri Coanda", a fost aprobata in sedinta extraordinara si are la baza motivarea legata de gradul scazut de ocupare al acestor scoli. Ea face parte din proiectul…

- Elevii școlii de canto Next Star Studio, condusa de soprana Anca Parlog, vor canta astazi, 22 decembrie, incepand cu ora 17.00, pe scena mega concertului care se desfașoara in incinta Arenei Naționale (intrarea Maior Coravu), in cadrul evenimentului ”Poveste de iarna”.