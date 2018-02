VIDEO Un polițist local din Brașov, filmat când bătea un om al străzii în birou Un polițist local din Brașov a fost filmat in timp ce batea, la secție, un om al strazii. Povestea este veche, dateaza din 2014, dar, ca de obicei, mai-marii Poliției Locale au pus batista pe țambal, ca sa nu dea rau la imaginea instituției. Interesanta este și sentința primita de Adrian Negruși – polițistul-milițian din Brașov, cel pe care il vedeți in imaginile primite la redacție. Judecatoria Brașov il condamna pentru purtare abuziva „la pedeapsa de un an si 6 (sase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva. In baza art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal interzice inculpatului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul iernii, timișorenii care locuiesc pe Edgar Quinet trebuie sa aiba in permanența cizme de cauciuc la ei, pentru ca nu pot ajunge acasa fara ele, mai ales daca a plouat recent sau ploua. Strada lor, intrata in șantier din toamna, arata in continuare ca dupa razboi. La inceputul…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa cu suspendareAmintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut un

- Un om al strazii din Slatina a fost tuns și spalat. Marcel Ciocarlan, pe numele sau din buletin, un om al strazii, cunoscut in Slatina drept „Isus“, putea fi vazut in toate zonele din Slatina și chiar din județul Olt, mergand intruna, aproape lipit de marginea trotuarului, tacut, in lumea sa, neingrijit…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a ajuns cu masina intr-un rau, dupa ce a pierdut controlul directiei. Accidentul rutier a avut pe Drumul Judetean 687 Hunedoara – Teliucu Inferior, la iesirea din municipiu. Imaginile care arata cum autoturismul derapeaza intr-o curba si ajunge in afara soselei, loveste…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- Capitala spaniola, condusa de doi ani de o fosta judecatoare de la Tribunalul Suprem, a anuntat miercuri ca a infiintat un birou de lupta impotriva coruptiei, condus de catre un magistrat pensionar, insarcinat sa impiedice fraudele sau conflictele de interese, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- În raportul de activitate pe anul 2017, au fost enuntate principalele rezultate ale institutiei în domeniile prevenirii si combaterii coruptiei. Astfel, în perioada de referinta, ofiterii Centrului au depistat 881 de infractiuni, dintre care 698 de acte de coruptie si conexe…

- Baia Mare este in perioada 26-28 ianuarie 2018, polul asistenței sociale. Timp de trei zile, in incinta Hotelului Seneca din municipiul nostru, are loc conferința organizata de Serviciul de Ajutor Maltez in Romania (SAMR), intitulata „Dezvoltarea politicilor sociale și a procedurilor de protecție a…

- In aceste momente, la Prefectura Constanta se desfasoara sedinta Colegiului Prefectural. In cadrul sedintei se va prezenta bilantul activitatilor desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte: Bilantul activitatilor desfasurate in perioada sarbatorilor de…

- In perioada 22-24 ianuarie 2018, jandarmii ieșeni asigura masurile de ordine publica la targul de promovare al produselor tradiționale, organizat in zona Prefecturii Iași. Totodata, se continua misiunea de asigurare a ordinii publice la Targul de iarna, de pe Bd. Ștefan cel Mare și Piața Unirii din…

- De la emigrant si om al strazii la star MMA: Camerunezul Francis Ngannou joaca sambata la Boston pentru titlul la categoria grea in cea mai prestigioasa liga, Ultimate Fighting Championship (UFC), scrie AFP.

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Incepand de luni, 22 ianuarie, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Targoviste va functiona la sediul de pe Bulevardul Unirii, nr. 24-26, parter (fostul corp B2 al Universitatii Valahia, restituit Primariei).

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat anul trecut o noua organigrama a personalului din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor publice. In urma aprobarii, in aceasta perioada se desfasoara concursuri pentru 240 de posturi scoase la concurs, 96 dintre ele fiind la Politia Locala.…

- De la 1 ianuarie 2018, salariile angajaților primariei Ploiești au suferit noi modificari! Totuși, in timp ce unii angajați nu au parte de creșteri spectaculoase, la alții se simte diferența. Potrivit hotararii de Consiliu Local nr. 514 din 20 decembrie 2017, salariile primarului, viceprimarilor, administratorului…

- In toate gangurile din oraș, mirosul intepator de urina ii face pe mulți trecatori sa se intoarca din drum. Problema a fost semnalata si autoritatilor locale care cauta solutii. Una dintre ele ar fi montarea de reflectoare si camere de supraveghere in aceste zone. Pe adresa Primariei municipiului Buzau…

- In prima saptamana din an, oamenii legii au depistat 32 de persoane fara adapost pe strazile orașului, care au fost luate din frig și duse la adapostul primariei de pe str. Telegrafului. Oricum, numarul acestora a scazut considerabil in ultimii ani, arata un raport al Poliției Locale. Daca in 2016…

- FCSB și-a stabilit prioritațile din perioada de mercato: ”E nevoie de intariri”. Pe ce posturi se cauta jucatori. FCSB a dat „balastul” afara – i-a vandut sau i-a imprumutat pe Catalin Golofca, William De Amorim, Vlad Achim, Marian Pleașca, Daniel Benzar și Paul Szecui -, și n-a cumparat nimic, cu excepția…

- 379 de casatorii au fost programate online, in noaptea de revelion. O buna parte dintre acestea au optat pentru varianta oferita, anul acesta, in premiera oradeana: sa isi celebreze cununia civila in una dintre salile amenajate in Cetate. Trei sali Amenajarea unei asa numite Case a…

- Reprezentantii Politiei Locale Pitesti au facut bilantul actiunilor pe anul ce tocmai s-a incheiat si dintr-un comunicat de presa putem afla ca acest an a fost unul bogat in sanctiuni. Mai precis, in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, agentii Politiei Locale Pitesti au desfasurat multiple…

- Fanii l-au nenorocit pe un fotbalist al rivalei. Opt luni pe tușa din pricina unei batai intr-o discoteca. Fotbalul naște multe pasiuni, dar, de multe ori acestea se transforma in adevarate acte nenunești, la limita penalului. Un astfel de caz s-a petrecut in Brazilia, unde un fotbalist de la Fluminense…

- Colonelul Dorin Ioan Coste este incepand cu data de 3 ianuarie 2018 directorul general al Directiei Generale de Actiune Civica din cadrul Municipiului Baia Mare, se arata pe site-ul oficial al municipalitatii. Directia are in subordine Directia Politia Locala si Directia Relatii Publice din cadrul administratiei…

- Aproape 1.300 de oameni au chemat Salvarea in ultimele 24 de ore, numarul solicitarilor la Serviciul de Ambulanța București Ilfov fiind cu aproape 9 % mai mare fața de Craciun, iar cel al urgențelor majore cu 14,5 %, explica pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. La acestea se adauga alte…

- Jandarmii mehedinteni au aplicat, in perioada 22-26 decembrie, 17 sancțiuni contravenționale (14 amenzi și 3 avertismente) in valoare totala de 7.400 de lei. Adresarea de expresii jignitoare, tulburarea ordinii și liniștii publice, consumul de bauturi alcoolice in locuri publice, practicarea ...

- Redam in continuarea comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA,…

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu la Serviciul investigarea criminalitatii la regimul fondurilor publice si a coruptiei Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, prevazuta cu gradul profesional de comisar sef de politie. Concursul…

- Primaria Cluj-Napoca le pune la dispoziția celor interesați posibilitatea de a depune o cerere online pentru un loc de parcare. ”Din 3 ianuarie, clujenii vor avea și aceasta opțiune. Nimeni nu îi poate opri sa vina și sa stea din 3 ianuarie la coada, dar…

- "Incercarea patetica a primarului Chirica de a drege busuiocul prin aceasta demitere a arhitectului-sef, pe care tot dumnealui l-a adus in Primarie si l-a pus la conducerea institutiei, este o incercare de a crea impresia ca, la fel ca zeci de mii de ieseni, este nemultmit de haosul urbanistic din oras.…

- La sfarsitul acestui an si in luna ianuarie 2018 se organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi sunt vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte.…

- Referitor la evenimentul petrecut in data de 12 decembrie, cand o femeie a impins in fața metroului o tanara, care a murit, Metrorex face suplimentar urmatoarele precizari. In data mai sus mentionata ne-am confruntat cu un act de agresiune fizica a unei persoane impotriva altei persoane ce s-a desfasurat…

- „Cu privire la micsorarea vitezei de intrare la peron a trenurilor de metrou mentionam ca aceasta este impusa de sistem ținand cont și de urmatoarele criterii: siguranța calatorului, distanța de franare, intervale de circulație. In cazul utilizarii unei viteze reduse la peron s-ar crea intervale mai…

- Doi barbati din municipiul Sacele, sunt acuzati ca timp de patru luni, ar fi agresat mai multe persoane si ar fi tulburat ordinea si linistea publica. Potrivit politistilor, cei doi, unul in varsta de 36 de ani si celalalt in varsta de 27 de ani, ar fi comis mai multe acte de agresiune in dauna a cinci…

- ”USR propune consilierilor municipali PNL sa sustina initiativa privind convocarea unei sedinte extraordinare si sa voteze proiectul privind destinatia spatiului din Piata Victoriei”, potrivit unui comunicat de presa remis MEDIAFAX. Conform legislatiei in vigoare, sedintele CGMB pot fi convocate…

- USR Bucuresti va solicita convocarea unei sedinte extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea de zi- analizarea modului in care s-a decis organizarea unui festival in Piata Victoriei si adoptarea unui proiect de hotarare prin care acest spatiu sa fie rezervat manifestarilor civice, sindicale etc…

- Constantin Istrate (58 de ani), din orasul prahovean Breaza, a ascuns decesul surorii sale timp de aproape un an pentru a beneficia de pensia femeii. Barbatul nu si-a inmormantat sora, ci i-a tinut cadavrul in casa, in pat, ascuns sub un teanc de paturi. Politia Breaza a deschis o ancheta si verifica…

- Procuratura Anticorupție, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au efectuat masuri speciale de investigație in scopul contracararii unor activitați ilegale, transmite NOI.md. Acestea au fost comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar al mun.Chișinau. Mecanismul de fraudare…

- Politistii au efectuat perchezitii domiciliare la patru indivizi din Halchiu, banuiți ca sunt autorii mai multor furturi din diferite locuinte din comuna brașoveana. Cei patru, doi minori, ambii in varsta de 16 ani si doi adulti cu varsta de 35 de ani, sunt acuzati ca in perioada septembrie – noiembrie,…

- Primarul interimar al capitalei Silvia Radu a semnat o dispoziție prin care le-a interzis funcționarilor municipali sa comunice cu jurnaliștii. Toate informațiile legate de administrația municipala vor fi transmise exclusiv prin Direcția relații publice a Primariei, transmite IPN. Despre…

- Saptamâna trecuta, Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în ședința plenara a Parlamentului, Raportul asupra administrarii și întrebuințarii resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016. …

- Potrivit primarului din Pitesti, Cornel Ionica, gratuitatea pe mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat este acordata in baza hotararii Consiliului Local din 20 noiembrie. Edilul afirma, insa, ca printre mijloacele de transport pe care aceste persoane…

- Retailerul sudeze de mobila Ikea a inregistrat o crestere de 14% a vanzarilor in perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2017, fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la o cifra de afaceri de circa 128 mil. euro in anul de catalog Ikea 2017, potrivit reprezentatilor companiei. …

- Primaria municipiului Alba Iulia se pregatește pentru amenajarea Targului de Craciun, iar pentru asta au anunțat organizarea unei licitații publice, in data de 23 noiembrie, de la ora 13.00, in vederea inchirierii a noua casuțe in incinta Parcului Sarbatorilor de Iarna. Cei care doresc sa participe…

- Orașul Calarași s-ar putea alege, in anii ce urmeaza, cu un sediu renovat, mult mai modern, mult mai confortabil. Acesta ar putea arata exact ca in imaginea alaturata. ”Este un proiect de viitor”, a precizat viceprimarul de Calarași, Victor Ambroci. Chiar daca autoritațile publice locale nu au drept…

- Cu ocazia reducerilor de Black Friday, CEC Bank adauga noi beneficii pentru creditele ipotecare in lei destinate achizitionarii de locuinte si pentru cardurile de credit Mastercard si Visa Platinum. Astfel, in perioada 17-24 noiembrie 2017, clientii CEC Bank beneficiaza de urmatoarele avantaje: Comision…

- Un ofiter cu o lunga experienta in munca de politie, care a lucrat in ultima perioada la Serviciul de Operatiuni Speciale Suceava, a fost imputernicit ca adjunct la comanda Inspectoratului de Politie Judetean Suceava.Comisarul-sef Adrian Buga, in varsta de 47 de ani, a indeplinit in ultima perioada…

- Politia Locala a Municipiului Medgidia organizeaza la sediul din strada Republicii nr. 60 B, concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere, vacanta, in intervalul 14.12.2017 18.12.2017, dupa cum urmeaza:1.sef serviciu, grad II, la Serviciul dispecerat,…

- Un barbat din Tulcea a fost condamnat la șase luni de închisoare cu executare pentru ca a ucis cu salbaticie un câine care nu prezenta niciun pericol. Patrupedul a fost omorât cu un cuțit, desi era inofensiv. Judecatoria Tulcea a dispus condamnarea barbatului la o pedeapsa…