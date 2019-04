Stiri pe aceeasi tema

- "Nu a mers. Am incercat, am pus și suflet dar am infrant. Imi pare tare rau ca nu a funcționat. Am simțit ca risc sa pierd niște prieteni tare dragi și ca devin din ce in ce mai incrancenat. Nu am mai ras cam de multișor și nu prea imi place de mine așa. Presiunea așteptarilor multora, unii dintre…

- Guvernul Dancila nu scapa de noi probleme. Partidul National Liberal impreuna cu Uniunea Salvati Romania au depus la Senat o moțiune prin care cer demisia ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, deoarece prezența acestuia in fruntea ministerului pune Romania intr-un pericol economic fara...

- Autoritatea Electorala Permanenta a majorat de la an la an, considerabil, subventiile pentru partidele politice, suma ajungand in 2019 sa fie de zece ori mai mare fata de anul 2017, potrivit Mediafax. Partidul Social Democrat a primit in luna februarie a acestui an suma de 7.597.299 lei. In 2017, insa,…

- Țvetan Țvetanov, șeful grupului parlamentar al partidului bulgar de guvernamant, GERB, și-a anunțat demisia din Parlament in urma unui scandal de corupție care a dus deja la demisia ministrului Justiției și a altor doi oficiali guvernamentali, potrivit France 24, scrie mediafax. "Voi continua…

- Doi dintre liderii partidului australian de extrema dreapta One Nation, James Ashby și Steve Dickson, au afirmat ca bausera scotch "timp de trei sau patru ore" când au discutat cu un reporter sub acoperire al Al-Jazeera despre o donație de 20 de milioane de dolari de la lobby-ul american…

- Primarul PSD al orașului Popești-Leordeni (Ilfov) a declarat, marți, in exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte județean al partidului. Edilul Petre Iacob a spus ca a fost o greșeala majora dizolvarea fostei echipe de conducere PSD Ilfov pentru ca Gabriela…

- Ministrul tunisian al sanatatii, chirurgul Abderraouf Cherif, si-a prezentat demisia dupa ce 11 nou-nascuti au murit intr-un spital din capitala Tunis, transmite duminica DPA. Conform agentiei tunisiene de presa TAP, demisia a fost acceptata sambata de premierul Youssef Chahed, care a dispus deschiderea…

- Primarul din Turburea, Ion Birca, a demisionat din funcția de vicepreședinte al PSD Gorj la o zi dupa ce a fost ales. Demisia a fost anunțata de președintele formațiunii, Mihai Weber, deși retragerea a fost doar una verbala, nu inregistra...