Stiri pe aceeasi tema

- O porțiune dintr-un pod din Brazilia s-a prabușit, pe aproximativ 200 de metri, dupa ce a fost lovit de un feribot. Potrivit martorilor, doua mașini au cazut in apa, dupa ce ambarcațiunea a lovit unul...

- Un pod din Brazilia s-a prabușit dupa ce un feribot a intrat intr-unul din stalpi. Aproape 200 de metri din podul peste raul Moju s-au rupt, iar martorii spun ca doua mașini aflate in acel moment pe pod au ajuns in apa. Scafandrii cauta in acest moment victimele, al caror numar nu este cunoscut in acest…

- Tragedie de proporții in capitala comerciala Nigeriei, Lagos, unde o școala primara s-a prabușit, sub daramaturi aflandu-se un numar de 100 de copii. Autoritațile sunt in stare de alerta, momentan neștiindu-se cate persoane sunt decedate. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Potrivit…

- Șapte barbați susțin ca au fost torturați de poliție, in nordul Rusiei, din cauza religiei lor. Toți cei șapte fac parte din Martorii lui Iehova, organizație religioasa interzisa de Curtea Suprema din Rusia in 2017, scrie BBC News.

- Barbatul, in varsta de 42 de ani, și-a luat zborul in apropiere de orașul Pokhara, insa in momentul aterizarii a pierdut controlul parapantei și s-a prabușit in lacul Fewa. Martorii spun ca ar fi fost surprins de o rafala de vant puternica și nu a mai putut controla parapanta. Echipajele de…

- Un pod vechi de pe insula Creta, construit acum 111 ani, s-a prabușit din cauza inundațiilor chiar in timpul unei emisii directe la un post de televiziune local. Pilonii construcției au cedat sub fluxul mare de apa și noroi.

- Un avion de agrement s-a prabusit langa aerodromul Tuzla, chiar in timpul unui zbor de instructie. Doar instructorul a supravietuit. Elevul, un marinar de 49 de ani, a fost gasit de medici in stop cardiorespirator si nu a mai putut fi salvat. Martorii spun ca din cauza vantului puternic, aeronava nu…

- ”In 2016, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spunea ca "BNR apara moneda nationala, asigura stabilitatea preturilor (...) si pe cei peste 3-4 milioane de romani care au credite la banci". Astazi, BNR dispune de rezerve de peste 36,8 miliarde, adica mai mult decat dublu banilor cash care se misca in…