- Un militar roman a murit la Kabul in urma unui atac sinucigas, joi dimineața, intr-un cartier rezidential din Kabul. In acest atentat cel putin 10 oameni si-au pierdut viata. Atacul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul a fost ranit grav, tot in…

- Inca un roman a murit intr-un atentat produs la Kabul care a vizat principalul serviciu de informatii afgan. Acum patru zile, un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Afganistan si-a pierdut viata, intr-un alt atac, ce a tintit cladirea unde isi avea sediul misiunea diplomatica.

- Un militar roman a murit astazi in urma exploziei care s-a produs astazi in capitala Afganistanului intr-o zona in care se afla ambasade și cladiri guvernamentale, potrivit unor surse din Ministerul Apararii. Militarul a murit dupa ce o masina incarcata cu explozibil a fost detonata. Atentatul a avut…

- Reprezentantul Ambasadei Romaniei la Kabul care a murit in atacul terorist de marți a fost decorat post mortem de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua Romaniei in Grad de Cavaler.

- Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa il decoreze, post-mortem, pe diplomatul roman ucis in atacul terorist din Kabul, de la sediul reprezentanței Romaniei in Afganistan. In plus, el a transmis ”sanatate și recuperare cat mai rapida” și celuilalt diplomat, care este ranit.”Incep aceasta declarație…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunța marți Ministerul Afacerilor Externe (MAE). https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/un-angajat-al-ambsadei-romaniei-la-kabul-a-murit-iar-altul-e-ranit-grav-dupa-atacul-terorist-1182495

- Militantii talibani coordoneaza atacuri aproape zilnic in ciuda progreselor facute de Statele Unite in discutiile de pace cu acestia pentru a incheia un razboi care dureaza de aproape 18 ani. Atacul nu a fost revendicat si a avut loc la cateva ore dupa ce talibanii au detonat doua bombe in fata sediului…