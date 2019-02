Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Rusia au anuntat ca au incheiat cautarile la universitatea prabusita partial in Sankt Petersburg sambata, precizand ca nu au fost gasite victime sub daramaturi, scrie CNN preluat de news.ro.Un purtator de cuvant al Ministerului de Urgente din Rusia a declarat ca 86 de persoane…

- Roskomnadzor, Agenția Federala pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, a anunțat luni ca va deschide proceduri administrative impotriva companiilor Facebook și Twitter, deoarece nu au explicat cum se vor conforma legislației naționale, relateaza agenția Interfax preluata de Agerpres. Roskomnadzor…

- “Nu voi accepta sa cumpar (din SUA). Nu este bine pentru filipinezi sa li se spuna ce sa faca”, a declarat Duterte, amintind ca americanii l-au criticat puternic pentru razboiul sau contra drogurilor. Intr-un discurs rostit la o ceremonie militara si facut public de biroul sau, presedintele filipinez…

- Autoritatile ruse au acuzat joi BBC ca propaga ideile gruparii jihadiste Stat Islamic si spune ca ii monitorizeaza programele 'in permanenta' in cadrul unei anchete lansate intr-un context de tensiuni puternice intre Moscova si Londra, relateaza AFP si DPA. Pe pagina de internet in rusa a BBC…

- Vulcanul Manam a erupt luni spre marți, bombardand cu materiale piroclastice statele de pe o insula izolata, insa intensitatea fenomenului s-a redus simțitor pe parcursul zilei de marți, au anunțat autoritațile, precizand ca momentan nu exista informații ca ar exista victime in urma erupției, scrie…

- Un schior din Siberia a fost gasit vinovat dupa ce a cumparat de pe internet ochelari considerați, in Rusia, ca fiind "dispozitiv de spionaj". In prezent, o lista intreaga de dispozitive inteligente sunt interzise in Rusia din cauza motivului menționat anterior, iar cauzele de ”trafic ilegal cu sisteme…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri in provincia Papua de Vest din Indonezia, a anuntat Institutul Geologic American, cauzand o stare de panica la cateva zile de la un tsunami care a ucis sute de oameni in vestul arhipelagului, relateaza Reuters, relateaza Mediafax.Autoritațile…

- Femeile din Toliatti, Rusia, au fost rugate sa stea in casa dupa ce „maniacul cu fața de copil” s-a dezlanțuit, conform Mirror. Harțuitorul, care ataca femeile pe la spate, deja a injunghiat cateva...