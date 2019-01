Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, a fost huiduit, joi, in timpul discursului sustinut de Ziua Principatelor Unite, in Piata Unirii din oras. Cateva mii de oameni participa la manifestarile care marcheaza 160 de ani de la Mica Unire.

- In timpul discursului liderului PSD Iasi, Maricel Popa, sustinut in Piata Unirii din oras, mai multi oameni au huiduit, nemultumiti de actiunile guvernantilor, potrivit Mediafax.ro. Oamenii au strigat „Hotii, hotii”. Unul dintre protestatari a spus ca ar fi vrut sa vina la Iasi liderii PSD si ALDE,…

- Ziua Unirii Principatelor gasește liderii politici mai dezbinați ca niciodata, anunța Antena3. De la Iași, Klaus Iohannis a transmis un nou mesaj dur: Puterea pune in pericol viitorul tarii prin masuri dezastruoase.Joi, președintele a ajuns la manifestarea organizata de Patriarhie, in Capitala,…

- Presedintele Pro Romania, deputatul Victor Ponta, a declarat miercuri, la Targu-Jiu, referitor la alegerile prezidentiale din acest an, ca este dispus sa lase la o parte orgoliile si sa sustina un candidat care se va desprinde de Liviu Dragnea, facand referire la Calin Popescu Tariceanu sau la Corina…

- Parlamentarii, miniștrii, șeful statului si primarii vor avea salarii mai mari cu aproape 10% de la 1 ianuarie 2019, potrivit Adevarul.Cel mai mare salariu de politician ramane cel al sefului statului, Klaus Iohannis, de peste 5.300 de Euro. In urma cresterii salariului minim, indemnizatia…

- Tot anul, Guvernul a cautat o soluție in acest sens, deși a negat mereu. "Este o prostie și o minciuna", spunea in primavara liderul PSD, Liviu Dragnea, cand HotNews.ro a scris ca Guvernul ia in calcul ca pilonul II sa devina opțional și niciun ban sa nu mai fie virat in acest sistem. "Fake news", a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis lui Tudorel Toader ca ”e frumos la PSD”, chiar de pe scena Consiliului Național. Ulterior, liderul PSD și-a continuat dialogul cu ministrul Justiției, in aplauzele salii.”Miza astazi la noi nu mai este ce face PSD, cum ne mai așezam noi in interiorul…

- Nici nu mai merita sa urmarim disputa dintre principalii actori politici. Din aproape banalul „penal-penali” s-a facut un salt spre „infractor-infractori”. De aici pana la hot-hoti nu a fost decat un pas pe care Liviu Dragnea l-a facut raspunzand lui Klaus Iohannis. Mai corect ar fi sa spunem ca dialogul…