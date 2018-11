Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani din Chișinau a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, fiind suspectat de trafic de ființe umane. Acesta a obligat o tanara sa practice prostituția in schimbul unor datorii.

- Fata de noua ani din Capitala care a disparut acum doua zile a fost gasita. Potrivit șefului Direcției de Poliției a municipiului Chișinau, Corneliu Groza, minora a fost rapita, iar un suspect a fost reținut in acest caz.

- O femeie a fost atacata si jefuita de telefonul mobil, in seara de 15 iulie, in Chisinau. Agresiunea a avut loc in statia de autobuz, de pe strada Petricani, in timp ce astepta transportul public.