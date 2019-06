Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de distractii care urma sa fie amenajat de Zilele Sfantu Gheorghe in parcarea Arenei Sepsi, nu a mai avut loc, deoarece nu avea autorizație de funcționare. Parcul de Distracții de langa Arena era operat de Sepsi ReKreativ SA. Aici erau așteptați nu numai operatori de jocuri, ci și intreprinzatori care sa…

- Incendiul izbucnit, luni seara, intr-o zona de depozite din municipiul Tulcea a fost stins dupa aproape zece ore, la interventie fiind prezenti peste 70 de pompieri, inclusiv din judetele Constanta si Braila. Cauza incendiului urmeaza sa fie...

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina, astazi, la un incendiu care a izbucnit in Agigea.Flacarile au cuprins o garsoniera de pe strada Ion Borcea, blocul C1.La incendiu intervin doua autospeciale de stingere si un SMURD B, in total sunt zece pompieri.UPDATE:Pompierii au transmis ca,…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc sambata intr-o sinagoga din regiunea San Diego, in sudul Californiei, potrivit autoritatilor locale care au anuntat, de asemenea, arestarea unui individ, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Un barbat a fost arestat pentru interogatoriu…

- Mark Gurman (Bloomberg) este unul dintre primii testeri ai modelului Galaxy Fold, pana ieri, cand dintr-o neatenție a ales sa exfolieze ecranul principal, crezand ca acesta este similar sticlei ori foliei de protecție, ce sunt comercializate pe piața. Dezvaluirea a fost facut prin intermediul platformei…

- Titlul celui de-al noualea film din franciza "Star Wars" (Razboiul Stelelor) a fost dezvaluit in cadrul unui eveniment desfasurat la Chicago, iar pe Twitter a fost postat un trailer, insotit de textul "Fiecare generatie are o legenda". Astfel, fanii au aflat ca cel de-al noualea film din franciza "Star…

- Un rapper american ce a fost nominalizat la premiile Grammy 2019 a fost impușcat mortal in fața magazinului pe care il deținea in Los Angeles. Este vorba despre Nipsey Hussle, care a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap, „Victory Lap”, lansat in 2018. Nipsey Hussle Incidentul,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, astazi, la un depozit de deșeuri industriale reciclabile din Timișoara, persoanele care locuiesc in apropiere fiind avertizate, prin sistemul RO-Alert, sa stea in locuințe pentru a nu se expune la fum. Incendiul a izbucnit, marți, la un depozit de deșeuri industriale…