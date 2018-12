Stiri pe aceeasi tema

- Rivalele CSM București și Volei Alba Blaj se infrunta maine, vineri, 14 decembrie, de la ora 19.00, in direct pe Digi Sport 4, in etapa de final a turului Diviziei A1, intr-un derby incins al pretendentelor la titlul de campioana. Ultimul meci al anului opune primele doua clasate in ierarhie, ambele…

- Inca odata reprezentantii Metrorex dau dovada ca nu iau in serios negocierile CCM 2018/2019, din moment ce ieri, 26.11.2018, prin semnatura tuturor membrilor celor doua comisii de negociere, in cadrul sedintei de negociere s-a hotarat ca intalnirea din data de 27.11.2018, ora 14.00 sa se desfasoare…

- O Ordonanța de Urgența emisa in acest an – 76/2018 – da aceasta posibilitate autoritaților locale pentru cladirile-monument istoric. Cele doua cladiri vor avea nevoie de 8 – 9 milioane de euro pentru a fi reabilitate, informeaza președintele Pasztor Sandor. Pentru cladirea fantomatica…

- In dimineata de miercuri, politistii, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza 14 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Cluj, Alba, Bihor si Maramures, la locuintele unor persoane banuite de trafic de substante si produse toxice,…

- Sambata, 13 octombrie, incepand cu ora 09:00, s-a declanșat exercițiul ”SEISM 2018”/EU ModEX 2018 care consta in punerea in aplicare a Concepției naționale de raspuns post-seism. Ca urmare, forțe și mijloace de intervenție din județul Alba s-au deplasat catre București, la Centrul Național de Perfecționare…

- Mohamed Salah a inscris un gol direct din corner in meciul castigat de nationala Egiptului, vineri, cu scorul de 4-1, in fata reprezentativei din eSwatini, in preliminariile Cupei Africii pe Natiuni, scrie Mediafax.Golgheterul sezonului precedent din Premier League a marcat in ultima partida…

- Avand in vedere aceste aspecte, in data de 09.10.2018, au fost efectuate percheziții domiciliare și alte activitati procedurale in judetele: Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Salaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea și municipiul București, la adresele suspecților sau ale societaților…

- AHC Dobrogea Sud Constanta, detinatoarea trofeului, va juca impotriva formatiei CS Magnum Botosani (Divizia A) in primul tur (saisprezecimi de finala) al Cupei Romaniei la handbal masculin, in timp ce CSM Bucuresti s-a calificat direct in optimi, conform tragerii la sorti efectuata marti la sediul Federatiei…