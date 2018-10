Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a sustinut vineri ca „Romania nu-si permite luxul de a bate cu pumnul in masa in fata Parlamentului European”, dar si ca „devenim necredibili si nu mai putem fi un subiect de negociere”.

- Meteorologii au emis o informare meteo de intensificari ale vantului, și racire accentuata, care intra in vigoare din aceasta seara si tine pana miercuri dimineata. Totodata, a fost emis un cod galben de vant, valabil luni in intreaga țara. Concret, de duminica seara, de la ora 23:00, pana miercuri…

- MOBILIZARE… Peste 100 de firme de constructii din toata Romania au participat, ieri, la cea de-a 15-a editie a Congresului National de Drumuri si Poduri, care s-a desfasurat la Iasi, in capitala Moldovei. O editie tensionata, pusa sub semnul dorintei celor care traiesc in aceasta zona de a avea o autostrada…

- De astazi, timp de trei zile, la Iasi se desfasoara cea de-a unsprezecea editie a Festivalului International al Muzicii Mecanice. Evenimentul este organizat de Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu” din cadrul Complexului National Muzeal „Moldova” din Iasi. Manifestarile se vor desfasura la Palatul…

- Începând cu 1 iulie, un grup de unioniști au parcurs pe jos 1300 km, prin ploaie, canicula sau furtuna, pentru a aduce Flacara Unirii de la Alba Iulia pâna la Chișinau, unde urmau sa ajunga în prima zi de toamna. În drumul lor prin România, participații la Marșul…

- Expozitia foto-documentara „Romania e acasa - Eugen Ionescu", va putea fi vizitata la Palatul Culturii. Evenimentul expozitional este organizat de catre Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi si Muzeul „Casa Muresenilor" din Brasov, vernisajul urmand sa aiba loc luni, 27 august, de la ora 12, la Palatul…