- Fostul jucator de la Petrolul Ploiesti este in doliu dupa ce fiul sau si a pus capat zilelor. Baiatul a fost gasit spanzurat chiar de tatal sau, Florin Pancovici. Tanarul a lasat un bilet in care isi explica gestul, potrivit Romania TV. Se pare ca adolescentul in varsta de 16 ani ar fi recurs la acest…

- Maria Buza este in permanenta cu zambetul pe buze, vesela si cu bucurie in suflet. Chiar daca artista vrea sa lase mereu de inteles ca lucrurile ii merg bine, ca orice om are parte si de dezamagiri.

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- „Ea a aflat ca el a stat in spitalul de nebuni, ca are probleme psihice si parintii lui au confirmat lucrul acesta. La telefon imi spunea ca ii este frica pentru copil si ca n-ar vrea sa se apropie de el. Ar vrea sa vada fata, sa il lase sa o viziteze, dar nu cand e singura, sa fie cu cineva, sa…

- Au ieșit la iveala detalii noi despre crima din Chișinau. Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, chiar de fața cu fetița lor de numai trei saptamani. Dupa ce a lasat-o moarta intr-o balta de sange, medicul stomatolog Alexei Mitachi s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii. Verișoara actriței a dezvaluit…

- Adelina și Cristi Chivu au doua fetițe superbe, iar relația dintre cele doua demonstreaza din plin ca sunt surori – se ințeleg perfect și sunt de nedesparțit. Adelina și fostul fotbalist Cristi Chivu sunt casatoriți de peste noua ani , iar mariajul lor este unul dintre cele mai solide din lumea showbiz-ului…

- Dezvaluiri uluitoare in emisiunea Sinteza Zilei, moderate de Mihai Gadea, despre activitatea DNA Ploiesti, unde Mircea Negulescu, fost procuror al Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, vorbea despre fabricare de dosare, dar si despre cum o va pati un sef de Politie.…

- ihaiela Iorga Moraru face noi dezvaluiri din interiorul DNA. Aceasta spune ca i s-ar fi impus sa urgenteze un dosar al unui ministru care se vehicula ca ar ajunge premier. De ce? Moraru spune ca acel viitor premier ar fi numit-o ministru al Justitiei pe Dana Garbovan de la UNJR"Trebuia desemnat…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Divorțul dintre Gabi Enache și Madalina, femeia care a fost inlocuita de Lena, a fost unul dintre cele mai dificile din lumea fotbalului și, chiar daca lupta dintre ei a fost una dificila, multe lucruri au ramas ascunse intre cei doi...

- Mama fostului fotbalist Giani Kirița a facut marturisiri despre comportamentul vulcanic al fiului ei. Giani Kirița, care concureaza la emisiunea Exatlon Romania , este un fost fotbalist al echipei Dinamo. Giani Kirița, care are o fiica foarte frumoasa , este cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic.…

- Adrian Beuca a fost cautat timp de doua zile de scafandri si pompieri in apele Lacului Ghioroc dupa ce, in seara de 30 ianuarie, a plonjat cu masina in apa rece ca gheata. Trupul sau a fost scos din apa abia joi dimineata. Pe pagina lui de Facebook, barbatul avea la poza de cover un motto socat. ,,Daca…

- Este doliu in Cuba! Fiul cel mare al fostului lider Fidel Castro a murit, iar rudele sunt ingenuncheate de durere, dupa ce l-au gasit fara suflate. Anuntul trist a fost facut de televiziunea de stat cubaneza, care a precizat ca Fidel Angel Castro Diaz-Balart si-a pus capat zilelor, a anuntat presa straina,…

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro a murit joi dimineata, la Havana, a anuntat televiziunea de stat cubaneza, care a precizat ca acesta si-a pus capat zilelor, suferind de depresie. In varsta de 68 de ani, Fidel Angel Castro Diaz-Balart, a fost gasit decedat joi dimineata. Specialist…

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro a murit joi dimineata, la Havana, a anuntat televiziunea de stat cubaneza, care a precizat ca acesta si-a pus capat zilelor, suferind de depresie

- La puțin timp dupa ce o femeie a fost ucisa cu sange rece intr-un coafor de concubinul sau, un ofițerul MApN, un nou caz de acest gen iese la lumina. O femeie a povestit, pe pagina sa de Facebook despre toate traumele prin care a facut-o fostul partener de viața sa treaca. Surprinzator, și acesta este…

- O tanara in varsta de 17 ani s-a sinucis, dupa ce a trimis, din greseala, un mesaj iubitului ei. Mesajul era destinat prietenei sale cele mai bune, dar greseala colosala a costat-o scump pe aceasta.

- Implinește, azi, 100 de ani! A luptat in al Doilea Razboi Mondial si a fost ranit, dar a supraviețuit! Iar azi e singurul veteran in viața, din tot plutonul sau. La cei 100 de ani pe care ii implineste azi, chiar de ziua Micii Uniri, domnul Ion Nita isi aminteste totul ca si cand s-ar fi intamplat ieri.

- Oliver și Xenia, copiii fostului fotbalist al FCM-ului, Stelei și Astrei, sunt doi dintre cei mai promițatori jucatori de tenis ai Bacaului „Daca nu ei, atunci cine?” Amandoi fac sport. Același sport: tenis. I-a tras ața. Sau, daca vreți, „Ața”. Oliver și Xenia sunt copiii fostului fotbalist al FCM-ului,…

- Razvan Botezatu a fost deseori incercat de viata! Inca din primii ani s-a confruntat cu probleme de sanatate, ajungand chiar si in moarte clinica in urma unui accident. Prezentatorul TV a avut bazinul spart si a ajuns la spital in coma.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia premierului Mihai Tudose de numire a fostului fotbalist, Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului.Potrivit documentului fostul fotbalist, Gheorghe Popescu asigura exclusiv consilierea in domeniile…

- Drama într-o familie din județul Iași: trei frați s-au sinucis, ultimul dintre ei chiar marti noapte. Acesta avea 17 ani și traia într-un centru de plasament, urmând o școala pentru copii cu nevoi speciale.

- Marian Godina a marturisit ca el stia cine este pedofilul cautat cu disperare timp de patru zile de autoritatile din Capitala. Celebrul politist a facut dezvaluiri halucinante despre cum a fost prins fostul lui coleg.

- Hotii i-au spart, de sarbatori, casa lui Gheorghe Hagi. La intoarcerea din Italia, fostul fotbalist a dat primele declaratii despre nefericitul eveniment. S-a aratat bucuros ca nu isi tinea trofeele in casa din Pipera. Resemnat, cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile a spus ca era o chestiune…

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Cantaretul din Lipova care s-a sinucis chiar in prima zi a anului 2018, a lasat familiei un bilet de adio. Sergiu Curca spune in biletul de adio ca isi doreste sa fie inmormantat cu muzica.

- Barbatul reținut pentru crima a marturisit care a fost motivul pentru care și-a ucis fostul socru in Arad. Baut bine, individul l-a omorat in bataie pe batranul imobilizat la pat deoarece a scapat o cana cu apa și a spart o masuța de sticla. Suspectul care și-a omorat in bataie fostul socru marți seara…

- Un tanar de 18 ani, din Santana, judetul Arad, si-a pus capat, vineri dupa amiaza, zilelor intinzandu-se pe calea ferata si asteptand sa fie calcat de tren. Se pare ca era in depresie, dupa ce, recent, a fost parasit de iubita.

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Scandal imens intre un fost fotbalist de nationala si cunoscuta vedeta a Antenei 1, Mihai Bendeac. Actorul a postat un mesaj extrem de dur pe Instagram. Bendeac sustine ca l-a surprins pe fostul dinamovist, Marius Niculae cum si-a parcat masina pe un loc rezervat persoanelor cu handicap din cadrul…

- Un barbat pe care medicii il credeau inconstient s-a trezit brusc, s-a smuls din aparatele de la care era conectat si s-a aruncat pe geam, de la etajul 5 al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, informeaza observator.tv. Vasluianul suferise o interventie medicala si era conectat la…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Cateva mii de persoane i au adus un ultim omagiu regelui Mihai, vineri, pana la pranz, in cea de a doua zi de doliu national, informeaza Agerpres.ro. Printre cei care au venit la Palatul Regal din Bucuresti s a numarat si Lascar Duiliu Zamfirescu, fost coleg de scoala al fostului suveran. Mii de oameni…

- Tatal primei fete agresate de Magdalena Șerban a vorbit astazi la Antena 3 despre modul in care au actionat fiecare dintre institutiile implicate. Mai exact, urmare declarațiilor facute de tatal fetei care a reușit sa scape din mainile criminalei, a fpcut niște declarații care ar putea schimba mersul…

- Mama Magdalenei Serban, femeia care a comis cumplita crima de la metroul bucurestean, a recunoscut problemele cu care se confrunta fiica ei, de cand plecase in Spania. Doamna Constanta sustine ca relatia ei cu fiica sa se racise atat de tare, incat aceasta nu mai stia nimic de ea. Femeia vorbeste despre…

- A luat un suflet nevinovat care i-a picat in cale. Mecanicul metroului face dezvaluiri șocante despre cele intamplate! Magdalena Șerban, criminala de la metrou s-a luptat, ani la randul, cu o boala de care familia a incercat sa o vindece.

- Dezvaluiri cutremuratoare facute de o femeie din Franța, care a dezvaluit cum tatal ei a torturat-o pe toata perioada copilariei pentru a încerca sa o transforme astfel într-o &"superfemeie&".

- Mama lui Ioan Besa, barbatul care l-a ucis cu peste 40 de lovituri de cutit pe politistul Sorin Vezeteu, pe peronul garii Burdujeni, din Suceava, sustine ca fiul ei, decedat in Penitenciarul Botosani, nu s-a sinucis, ci ar fi fost omorat.A

- Dupa vizita recenta a fostului premier, Dacian Cioloș, in Statele Unite, unde s-a intalnit cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, senatorul liberal Daniel Zamfir vorbește, intr-o postare pe Facebook, despre posibile legaturi ale fostului șef al Executivului cu liderul Miscarii pentru Integrare…

- Crespo a fost extrem de sincer: "Cand eram tanar, am facut orgii cu atat de multe femei.... Pana la 27 de ani am fost singur, eram un fotbalist faimos si bogat. Credeam ca e ceva normal. Nu este o chestiune cu care sa ma mandresc, dar a fost o experienta de viata. Dar, astazi, nu imi lipsesc si sunt…

- A devenit celebru in toata lumea pentru calitațile lui tehnice, nemaintalnite la un fundaș. A cucerit doua cupe continentale și, ani la randul, a fost jucatorul de la care se incepea lista echipei naționale a Romaniei.

- Un doctor care susține dreptul oamenilor de a fi eutanasiati, a inventat prima masina imprimata 3D care ii permite unei persoane sa se sinucida intr-un mod nonviolent. Dispozitivul numit „Sarco” este alcatuit dintr-o capsula in care intra persoana care doreste sa moara si o baza. Capsula este detasabila…

- Italianul care a ținut timp de zece ani o romanca sechestrata in beci susține ca femeia a cerut singura sa fie inchisa. Declaratia a fost facuta de Francesco Rosario Giordano prin intermediul avocatului sau. Aflat in arest, barbatul respinge toate acuzațiile care i se aduc.