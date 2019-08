Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu cei trei agenti vin dupa ce politisti din Capitala au fost criticati miercuri pentru ca au amendat o batrana de 81 de ani pentru ca nu a grabit traversarea pe trecerea de pietoni. Trei politisti din Bistrita au fost filmati, joi, in timp ce ajutau un batran sa treaca strada, pe unul dintre…

- O batrana in varsta de 81 de ani a fost amendata de oamenii legii fiindca culoarea semaforului s-a schimbat in rosu in timp ce traversa strada. Femeia a incercat sa-i induplece pe politisti spunandu-le ca semaforul era verde cand a inceput sa traverseze strada. Politistii au ignorat, insa, explicatia…

- Un video postat pe mai multe grupuri de Facebook a devenit viral si a fost distribuit de sute de ori, in el fiind surprins un echipaj de politie care amendeaza o doamna de 81 de ani, pentru ca a fost surprinsa de culoarea rosie a semaforului pentru pietoni la jumatatea strazii, scrie observator.tv. …

- Sfarșit cumplit pentru un tanar in varsta de 24 de ani din județul Suceava. Baiatul din orașul Liteni a fost injunghiat mortal sambata seara, dupa o cearta iscata intr-o crașma. In urma cercetarilor, doi tineri de 17 ani din Rotunda-Liteni, cunoscuți pentru antecedente violente, au fost ridicați și…

- Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati ca pe o strada din municipiul Galati a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o bicicleta. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 25 ani, din Galati, aflat la volanul autoturismului a circulat pe…

- UPDATE Din pacate, batranica nu a raspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au declarat decesul. Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma pe str. De Mijloc, la intersectia cu str. Campului. O femeie in varsta de 81 ani, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni,…

- Politistii din Sighetu Marmatiei au intervenit ieri dupa-amiaza la un accident de circulatie produs pe strada Avram Iancu din municipiu. La fata locului s-a constatat ca un autoturism condus de un barbat a surprins si accidentat un baiat de 9 ani, angajat in traversare neregulamentara, pe bicicleta,…

- O femeie in virsta de 55 de ani, din Piatra Neamt, a fost accidentata pe o trecere de pietoni din municipiul resedinta de judet, marti, 14 mai. “Politistii din cadrul Biroului Rutier Neamt au stabilit ca un barbat, de 71 de ani, din Piatra Neamt, a condus un autoturism din directia Centru-Calea Romanului,…