VIDEO – Un dement a vrut să-și omoare fosta soție și a provocat o explozie într-un bloc din Grigorescu Explozie intr-un apartament de pe strada Fantanele din Grigorescu. Un barbat care a pierdut apartamentul la partaj a comis un gest necugetat marți seara. Acesta a patruns in locuința și a provocat o explozie. Femeia, alaturi de un executor judecatoresc, a schimbat marți yala la apartamentul caștigat in urma procesului de divorț. Vecinii l-au vazut pe piroman ieșind din apartament, pe un geam situat in spatele blocului. Clujeanca este convinsa ca fostul soț a vrut sa o omoare, cu atat mai mult cu cat el o și amenințase. In urma cu 6 ani femeia nu a mai suportat bataile clujeanului care era agresiv… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

