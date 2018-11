Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile au fost surprinse, marți, intr-o gara in gara din Mathura, din Uttar Pradesh, India. Copilul a fost scapat pe șina de tren, sub privirile ingrozite ale mamei lui. Din cauza șocului, femeia a leșinat cand a vazut ca trenul trece peste bebeluș. In mod miraculos, fetița de un an a fost scoasa…

- ​La finalul saptamanii trecute a castigat al 99-lea turneu al carierei (la Basel). Ajuns la 37 de ani, Roger Federer isi aduce aminte foarte bine pasaje din viata de copil de mingi, una care i-a influentat semnificativ cariera. Campionul elvetian i-a cinstit pe copiii de mingi de la Basel cu pizza,…

- Adrian Cristea s-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor și s-a focusat pe noua afacere pe care o deține. In cadrul unui interviu extrem de sincer, acordat pentru „Agenția VIP”, Adrian Cristea a povestit cum decurg lucruile in viața lui și ce iși dorește de la viața, pe viitor.

- Raliu, la doar 17 ani, pe drumul comunal din satul Scanteiesti, cu masina furata. Este isprava unui adolescent care a scapat ca prin minune cu viata dupa ce a rupt un gard, a spulberat un stalp electric si s-a oprit langa poarta unei locuinte. Desigur, baiatul nu avea permis de conducere si furase cheile…

- Un copil de doar 4 ani, lasat nesupravegheat, a reușit sa porneasca o mașina. A urmat imprevizibilul. S-a intamplat miercuri, 26 septembrie, la amiaza, pe o strada din Oradea, in județul Bihor. Potrivit politistilor, un minor de 4 ani și 6 luni, din Oșorhei, lasat nesupravegheat, a urcat la volanul…

- Doi cetateni britanici au fost transportati de urgenta la spital, dupa ce casa in care se aflau s-a daramat in timp ce ei se aflau in acea resedinta aflata intr-un complex de apartamente.

- Clipe de groaza a trait o batrana de 89 de ani atacata de hoți in toiul nopții in casa ei din localitatea Piatra Șoimului din județul Neamț. Deși abia aude și vede, pensionara a reușit sa ii puna pe fuga pe agresori. Cei doi indivizi au dat buzna in casa femeii care avea ușa deschisa in noaptea de 11…