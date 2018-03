Stiri pe aceeasi tema

- Drobul de miel se numara printre preparatele tradiționale care nu lipsesc de pe masa de Paște, insa daca te-ai plictisit de rețeta clasica iți propunem una mai ușoara și anume - drob de miel cu carne de pasare.

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion și partenera lui de viața, cantareața Lidia Buble, au facut declarații despre povestea lor de iubire și despre greutațile pe care le-au intampinat de-a lungul anilor. Relația dintre Razvan Simion și Lidia Buble a starnit mare valva chiar de la inceput. Cei…

- A fost forforta mare din nou miercuri dimineața in parculețul central din Gherla, la o noua ediție a Targului de Paști. Copiii au confecționat produse diverse cu specific pascal, care au fost expuse spre vanzare trecatorilor. Cei mici au fost insoțiți de cadrele didactice – Berindean Daciana, Bereski…

- Sarbatoarea Pascala se apropie cu pași repezi, iar masa de Paște e intotdeauna la loc de cinste la romani. Gospodinele pregatesc bucate alese, iar deliciile facute in casa nu au termen de comparație cu nimic din comerț.

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun repre­zen­tantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred. „Cu ocazia sarbatorilor de Paste companiile…

- BerbecCelor nascuți in aceasta zodie le poți cumpara ceva foarte tineresc, indiferent de varsta lor. Poți sa-i faci chiar rezervare la o sala de jocuri. Se va bucura ca un copil.TaurCadoul ideal pentru nativul Taur e o zi nu de 24 de ore, ci de 48 daca s-ar putea.

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun reprezentantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred.

- Rezidente ale Centrului terapeutic din cadrul Penitenciarului Gherla, vor vizita și vor oferi cadouri, maine 28.03.2018, incepand cu ora 10.00, celor 20 de copii care frecventeaza Centrul de zi Micul Prinț Gherla, din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj-Napoca.…

- Liberalii focșaneni au facut „copy-paste” dupa Regulamentul procesului de bugetare participativa al primariei Oradea și l-au trimis ca propunere de hotarare la Primaria Focșani. Chiar daca au fost copy paste, liberalii nu au binevoit macar sa inlocuiasca detaliile tehnice ale regulamentului…

- Frigul si zapada din ultimele saptamani au dat peste cap planurile agricultorilor galateni. Producatorii de castraveti din zona Matca spun ca prima recolta din acest an va aparea cu intarziere, probabil dupa Florii si Paste, iar rezutatele vor fi sub asteptari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproximativ 4 mii de nevoiași vor primi ajutoare financiare din partea primariei cu ocazia sarbatorilor de Paști. Decizia a fost luata în cadrul ședinței comisiei de stabilire și acordare a ajutorului material. Astfel, dupa cum anunța Primaria, 900 de persoane cu deficiențe…

- Sunt nenumarate mame care obișnuiesc sa puna bebelușilor șosete imbibate in oțet atunci cand aceștia au febra. Specialiștii spun ca acest lucru este mai mult decat nociv. Potrivit explicațiilor unui medic pediatru, cel mai indicat demers, pentru a scadea febra sunt baile reci. Daca un copil are 40…

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- Asa cum au facut o si in perioada saratorilor de Craciun, ADER Constanta va aduce zambetul pe buze copiilor si batranilor, care locuiesc in centrele DGASPC Constanta.Dorinela Irimia, presedinte ADER Constanta, ne a dezvaluit ca darurile vor ajunge la copiii din centrele de plasament din subordinea DGASPC…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- In prima saptamana din calendarul de inscriere in invatamantul primar au fost completate si depuse, la nivel national, 97.021 de cereri, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei. Dintre acestea, 84.697 de cereri (87,3%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani (impliniti pana la data de 31 august…

- Au inceput intalnirile zonale cu primarii și cu șefii de organizații PSD din județul Buzau. “Ieri (vineri – 16.03.a.c. – n.r.)ne-am reunit la Colți cu toți colegii de pe Valea Buzaului (Patarlagele, Nehoiu, Bisoca, Bozioru, Braesti, Calvini, Canești, Catina, Chiliile, Chiojdu, Cislau, Cozieni, Viperești,…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 2:22 si a avut loc la o adancime de 124 de kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor: Nehoiu (16 km), Covasna (35 km), Intorsura Buzaului (38 km), Targu Secuiesc…

- Vacanța de Paște 2019. Anul acesta, elevii sunt liberi de pe 31 martie pana pe 10 aprilie, avand in vedere sarbatorile pascale. Ministerul Educației vine cu o surpriza placuta pentru elevi, in ceea ce privește zilele libere din anul școlar 2018-2019. Structura anului școlar a fost publicata pe edu.ro…

- Evenimentul zilei va trimite la un spectacol in care voia buna este la superlativ: London A - New Story, din 17 martie 2018 la Palatul Național al Copiilor din Bucuresti. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere la sorti, pentru zece participanti la concurs care raspund corect la intrebarea noastra.…

- La Muzeul de Istorie Suceava, Sala de expoziții temporare – parter, va fi deschisa, in perioada 19 martie – 30 iunie, expoziția ”Oul de Paște, de la cult la arta”. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 martie, la ora 13:00. Vizitatorii vor putea admira, la Muzeul de Istorie, oua Faberge, aduse…

- DAR…La Primaria municipiului Husi, publicul care a umplut sala mare, a primit ieri in dar un eveniment special, dedicat tuturor mamelor si bunicilor. Copiii Scolii “Mihail Sadoveanu” au pastrat traditia si in acest an si au venit cu spectacolul dedicat zilei de 8 martie. Primarul Ciupilan, fost elev…

- LIVE - Populismul si extrema drepta castiga teren in inima Europei. Analiza alegerilor din Italia Profesorul Valentin Naumescu, de la Facultatea de Studii Europene, este invitatul jurnalistului Mihai Moga, la Realitatea FM, de la ora 13:00. Emisiunea poate fi ascultata în direct la Realitatea…

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Asociatia Salvati Copiii critica un proiect legislativ aflat in proces de adoptare in Senat privind protectia mamelor ce alapteaza in spatiul public pe motiv ca impune un prag discriminatoriu prin care ar viza doar mamele ce alapteaza copii ce nu au implinit 24 de luni.

- Distracție costisitoare pentru opt tineri din Buzau, amatori de senzații tari. Ei au fost amendați de catre polițiști dupa ce au fost surprinși facand drifturi pe zapada, in parcarea unui hipermarket din municipiu. Cei opt tineri teribiliști au fost filmați miercuri cand, pe timpul ninsorii și viscolului…

- Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a anunțat ca parinții care nu au cu cine sa iși lase copiii pe durata suspendarii cursurilor din invațamantul preuniversitar pot solicita sprijin prin depunerea unei cereri tipizate. Primarul General a anunțat anterior ca vor fi gasite…

- Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune produse de post si cum sa le combine ca sa nu devina anemici pana la Paste. In categoria produselor nocive intra pateurile vegetale si „mezelurile", din cauza continutului mare de „E-uri" sau alte sintetice menite sa faca produsul sa…

- De un lucru nu se duce lipsa la Hollywood, creativitate. Din pacate, in unele cazuri, ar fi fost mai bine daca celebritațile ar fi mers pe rețete sigure. Cel puțin in materie de nume pentru copiii lor.

- Elvi clasei a IV din Cornești au vizitat in acest weekend Expoziția ”Aurul și Argintul Antic al Romaniei” deschisa la Muzeul de Post-ul Agenda parlamentara: Claudia Gilia (PSD) le-a facilitat copiilor din Cornești o vizita la expoziția ”Aurul și Argintul Antic al Romaniei” apare prima data in Gazeta…

- Problema desfiintarii de scoli, gradinite si clase de la nivelul judetului Buzau a fost dezbatuta la Casa Alba. Prefectul Carmen Ichim a convocat Comisia de Dialog Social, in cadrul careia au fost discutate motivele pentru care mai multe primarii sunt nevoite sa inchida unitati de invatamant. ”Potrivit…

- INTERES… Alesii locali ai municipiului Husi s-au rezumat sa ridice mana, aprobator, la propunerea finantarii si in 2018 a serviciilor sociale oferite de organizatiile de caritate, active la nivelul orasului, insa, in mod surprinzator, nici unul dintre consilieri nu a considerat necesar sa spuna cateva…

- Cunoscut pentru implicarea sa in salvarea copiilor sarmani de la analfabetism, preotul vasluian Parschiv Vasilica Mihai a demarat o noua campanie umanitara, prin care doreste sa vina in sprijinul a peste 2.000 de persoane sarmane din sate izolate din judetele Vaslui si Iasi.

- Au inceput inscrierile pentru Intalnirea Eparhiala a copiilor și tinerilor. Evenimentul care se desfașoara anual in Eparhia Greco Catolica de Maramureș va avea loc pe data de 14 aprilie 2018 (prima sambata dupa Paști), la Giulești, in Protopopiatul Sighet. Astfel, copiii și tinerii cu varsta cuprinsa…

- Dupa aproape patru ani de la trimiterea in judecata, fostul primar al Buzaului isi va afla sentinta pe fond in dosarul Orizont. La termenul de luni, presedintele completului de judecata de la Tribunalul Dambovita, unde s-a derulat procesul, a decis sa incheie cercetarea judecatoreasca si sa dea o prima…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Silvia Zaharia este originara din Nisporeni, unde a fost asistenta medicala la Centrul de Medicina Preventiva. Este cunoscuta in diaspora prin implicarea și dedicația pe care o are fața de cei care se afla in suferința și anume fața de copiii cu diabilitați, care au nevoie de proteze, dar și fața de…

- Inca o serie de cutremure consecutive in Romania. Incepand cu 2 februarie, mai multe cutremure au avut loc zilnic in zona Vrancea. Ultimul cutremur a avut loc pe 6 februarie și avut o magnitudine de 2.8 pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Hotel Double Bed Bed Sleep Room Bedroom Asociatia Life Education for All ofera cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste (pana in 3000 de lei/familie) care vin la Cluj-Napoca pentru internare sau evaluare cu copiii lor bolnavi cronic. Doar in limita locurilor disponibile, pentru un pret modic,…

- Familia Stanescu din Pascani obtine lunar, din partea municipalitatii, ajutoare in valoare de aproape 4.000 de lei. Familia este compusa din doi adulti si zece copii. Oamenii incaseaza de la stat ajutoare sub forma de bani si produse alimentare. Astfel, copiii primesc mancare de la cantina sociala,…

- Impreuna cu enoriasii pe care parintele ii pastoreste la Kassel (Germania), parintele Ioan Ovidiu a strans si trimis la Ianca haine, incaltaminte, rechizite, alimente neperisabile si dulciuri pentru cei 15 copii, cu varste cuprinse intre sase luni si 13 ani.

- Maidanezii se simt in largul lor si in orașul Caușeni. In jur de 80 de caini ii terorizeaza pe locuitorii din centrul orașului. Patrupezii și-au gasit adapost in preajma tomberoanelor de gunoi. Pericolul e si mai mare pentru ca in apropiere se afla doua gradinițe.

- Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 18 24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului scolar 2018 2019, in cadrul careia toti cei interesati au avut ocazia sa si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Potrivit MEN, cele 5 intrebari incluse…

- Cand vine vorba de ecrane, de accesul copiilor la tehnologie, ne intrebam adesea cum sa ii oferim copilului suficienta tehnologie ca sa se poata adapta contextului actual, dar, in acelasi timp, ca aceasta sa nu ii faca rau. Si astfel, consumul exagerat si nesanatos de device-uri online si…

- NEWS ALERT De la Cluj la Bucuresti. PE JOS pentru Justitie VIDEO Un grup de patru persoane au plecat miercuri, 10 ianuarie 2018, pe jos, din Cluj-Napoca spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca participe la protestul din 20 ianuarie 2018 privind modificarile aduse legilor justitiei. Ar urma sa parcurga…

- “Sambata, 6 ianuarie, dupa oficierea Sfintei Liturghii, asa cum a intrat in traditie, la Biserica “Sfantul Sava” se organizeaza o procesiune catre apa Buzaului plecarea din fata bisericii fiind stabilita pentru ora 11,45. Buzoienii care vin direct la apa Buzaului, sunt asteptati la ora 12,30, pentru…

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…