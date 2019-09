Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban, aflat in dificultate in masivul montan Bucegi, a fost ajutat de jandarmii montani de la Postul Zanoaga. Damboviteanul, in varsta de 47 de ani, se deplasa de la o stana spre domiciliu. La un moment dat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (ploaie abundenta si temperatura de circa…

- Un turist, aflat in dificultate in masivul montan Bucegi a fost ajutat de jandarmii montani si salvamontisti. In urma unui apel telefonic prin SNUAU 112, jandarmii de la Postul Montan Zanoaga si salvamontistii au intervenit in Muntii Bucegi, in sprijinul unei persoane accidentate. Barbatul, cetatean…

- Un turist, aflat in dificultate in masivul montan Bucegi a fost ajutat de jandarmii montani și salvamontiști. Miercuri, 18 septembrie a.c., in urma unui apel telefonic prin SNUAU 112, jandarmii de la Postul Montan Zanoaga și salvamontiștii au intervenit in Munții Bucegi, in sprijinul unei persoane accidentate.…

- 35 de elevi din Dambovita si Bucuresti au trait clipe de spaima in Muntii Bucegi, dupa ce indrumatorul lor a decis sa le arate Valea Jepilor, un traseu extrem de dificil. Unii dintre copii au acuzat crampe musculare, altii au fost epuizati fizic, iar unii nu se mai puteau misca deloc.

- Festivalul "Padina Folk" ce ii are cap de afis pe Mircea Baniciu si Vasile Seicaru va avea loc pe 15-16 august in zona Telecabinei Pestera din Muntii Bucegi, comuna damboviteana Moroeni. Organizatorii evenimentului s-au intalnit, joi, la Pestera impreuna cu reprezentanti ai Jandarmeriei, Politiei, Salvamont,…

- In noaptea de 27/28 iunie a.c., jandarmii din cadrul Postului Montan Peștera au intervenit in Munții Bucegi pentru a sprijini doi turiști straini, care au solicitat ajutor. Tinerii, cu varsta cuprinsa intre 30 și 35 de ani, au plecat intr-o drumeție de la telecabina Peștera, pe Valea Horoabei și intenționau…