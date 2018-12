Stiri pe aceeasi tema

- Un bucurestean a facut prapad la Buzau, in fata Postei Calnau, pe E85, scrie Observator TV.Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce doua masini s au ciocnit violent.Accidentul s a produs dupa ce un sofer bucurestean, care circula dinspre Ramnicu Sarat inspre Buzau, nu a pastrat distanta…

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe DN 2 E85 la intrare in Posta Calnau dinspre Potarnichesti. Potrivit politistilor, se pare ca un autoturism ce se deplasa de la Ramnicu Sarat spre Buzau a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o alta masina. In urma impactului, 4 persoane au fost ranite.…

- Un transport de porci care ar fi trebuit sa ajunga in comuna buzoiana Costești a fost oprit, luni seara, de autoritațile din Vrancea. Potrivit monitoruldevrancea.ro , porcii erau aduși de la o ferma din Ramnicu Sarat și, conform documentelor, trebuiau sa ajunga la șapte persoane din Costești, Buzau.…

- UPDATE Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Posta Calnau catre Buzau, un tanar de 19 ani din Bacau a intrat cu masina in remorca unui tractor condus de un buzoian de 30 de ani. Soferul de 19 ani, incarcerat, a fost transportat la Spital impreuna cu un alt…

- Tragedie cumplita, noapte trecuta, pe o șosea din Dolj. Doi oameni au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Nenorocirea a avut loc intre localitațile Murta și Tamburești, pe drumul național 55, informeaza Romania TV. Șoferul, aflat la volanul unei mașini cu mulți cai putere, a pierdut…

- UPDATE Din primele cercetari efectuate la fata locului se pare ca un tanar de 24 de ani din Buzau ce se deplasa cu o autoutilitara din directia Bucuresti catre Buzau, in afara localitatii Caldarusanca – Glodeanu Sarat a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un auto condus de un bucurestean…

- Șase persoane, intre care doi copii de 2 ani, au ajuns la spital, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, pe un drum din judetul Sibiu, din cauza ca soferul masinii a adormit la volan, informeaza Mediafax.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Cel putin noua persoane au fost ucise, iar alte 43 au fost ranite dupa ce un individ a intrat deliberat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in orasul chinez Hengyang, informeaza BBC News online preluat de mediafax. Zeci de pietoni au fost loviti de un vehicul de teren in Piata Binjiang…