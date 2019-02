Stiri pe aceeasi tema

- O bomba amplasata intr-o masina a explodat marti la o academie de politie din Bogota, Columbia. Cel putin 10 persoane au fost ucise si peste 50 ranite, in cel mai sangeros atac care a avut loc la Bogota de cand guvernul a incheiat un armistitiu cu grupul rebel marxist Fortele Armate Revolutionare din…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 16 au fost ranite dupa ce o mașina incarcata cu exploziv a fost detonata vineri in orașul al-Qaim, situat la granița dintre Irak și Siria, conform unui comunicat emis de armata din Irak, citat de Reuters, potrivit Mediafax.O sursa medicala din cadrul spitalului…

- Cel putin o persoana a murit, iar alta a fost ranita dupa ce un individ a deschis focul, vineri, într-un restaurant din orasul Viena, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate austriece.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite grav, dupa ce un camion a virat brusc si a intrat intr-un grup de pietoni aflati intr-o statie de autobuz din orasul australian Sydney, relateaza site-ul postului ABC, citeaza mediafax.ro.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte sase au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Reuters si BBC.

- Trei soldati turci au murit si unul a fost ranit, luni, din cauza prabusirii unui elicopter militar in districtul central al metropolei turce Istanbul, informeaza CNN Turk si alte media turce, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Imaginile transmise de posturile de televiziune turce arata…

- Echipele de cautare au recuperat ramasitele a cel putin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orasul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritatile, relateaza Reuters.

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata in urma unui atac cu cutitul comis de un barbat in orasul australian Melbourne, relateaza news.com.au. Atacatorul a fost impuscat de politisti si a fost transportat la spital in stare critica.