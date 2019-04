VIDEO: Un bărbat care a pierdut banii într-un magazin din Rovinari, căutat de polițiști Angajații unui magazin din Rovinari au sesizat Poliția, joi, dupa ce un client a pierdut, luni, 200 de lei și 100 de euro, in timp ce se afla la cumparaturi. Banii i-au cazut din buzunar, printre rafturi, dupa ce și-a scos telefonul, iar pana acum nu au fost revendicați de nimeni. Scena a fost surprinsa … Articolul VIDEO: Un barbat care a pierdut banii intr-un magazin din Rovinari, cautat de polițiști apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

