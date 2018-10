VIDEO: Un băiețel dispărut de acasă a fost păzit toată noaptea de cățelușa sa Mobilizare impresionanta de forte, la Rast, in judetul Dolj, pentru gasirea unui baietel de 6 ani care plecase aseara de acasa. Jandarmii l-au cautat toata noaptea si l-au gasit abia dimineata, pe un camp, la 10 kilometri de casa. Copilul l-a avut mereu alaturi pe cainele familiei, care a plecat odata cu el de acasa si care l-a pazit toata noaptea. Baietelul parea ca se simte bine, insa jandarmii au chemat ambulanta. Dupa ce l-au urcat pe baietel in masina, c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Mobilizare impresionanta de forte, la Rast, in judetul Dolj, pentru gasirea unui baietel de 6 ani care plecase aseara de acasa. Jandarmii l-au cautat toata noaptea si l-au gasit abia dimineata, pe un camp, la 10 kilometri de casa.

- Manuel Catalin Bora, in varsta de 6 ani, disparuse de acasa vineri, in jurul orei 18:15. Autoritațile și localnicii l-au cautat toata noaptea și toata dimineața de sambata. Intr-un final, baiețelul a fost gasit alaturi de cainele familiei intr-un cimitir. Intr-un videoclip postat de digi24.ro a fost…

- Forțe impresionante se afla in comuna Rast din județul Dolj și rudele spera ca Manuel sa fie gasit in viața! Zeci de polițiști, pompieri și jandarmi participa la acțiunea de cautare a copilului disparut de acasa. Oamenii legii spun ca nu vor intrerupe acțiunea pe timpul nopții și spera sa-l gaseasca…

- Ieri, politistii au fost sesizati de disparitia de la domiciliu a unui copil de 6 ani, pentru care s a solicitat urmarirea la nivel national. Potrivit Politiei Romane, la data de 5 octombrie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, BORA MANUEL CATALIN, de 6 ani si 11 luni, din comuna…

- Azi, 5 octombrie, in jurul orei 18.15, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, BORA MANUEL CATALIN, de 6 ani si 11 luni, din comuna Rast, județul Dolj, a plecat voluntar de la domiciliu, in cursul acestei zile, ...

