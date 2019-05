Stiri pe aceeasi tema

- Un avion multirol F-16 s-a prabușit joi peste un depozit aflat in apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei, insa pilotul s-a catapultat și se afla in siguranța și nu exista informații ca in urma incidentului ar fi fost ranita vreo persoana, au anunțat autoritațile americane, conform Mediafax."Pilotul…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc, sambata, intr-o sinagoga din regiunea San Diego, in sudul Californiei, potrivit autoritatilor locale care au anuntat, de asemenea, arestarea unui individ, relateaza AFP. „Un barbat a fost arestat pentru interogatoriu in…

- Politia srilankeza cauta 140 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Statul Islamic (SI), care a revedicat atentatele de Paste, soldate cu 253 de morti, a anuntat vineri presedintele Maithripala Sirisena, totodata ministru de Interne si al Apararii, relateaza Reuters potrivit news.roTineri…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce un fulger a lovit regiunea dealului Acropole din Atena, a anuntat un reprezentant al serviciului de Ambulanta din Grecia, care a precizat ca doi paznici si doi turisti aflati la situl arheologic au fost raniti usor de cioburi de sticla. Nu sunt indicii…

- Un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se indrepta spre capitala Nairobi, s-a prabușit duminica dimineața, avand 149 de pasageri la bord și opt membri ai echipajului, a informat un purtator de cuvant al companiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Zborul ET 302…

- Pilotul a lansat un apel SOS inainte ca avionul sa se prabuseasca in camp, intr-o zona aflata intre localitatile San Carlos de Guanoa si San Martin, in apropiere de Villavicencio. Aparatul de zbor apartinea companiei Laser Aereo si se deplasa de la San Jose de Guaviare la Villavicencio. La bord se aflau…

- Un rau a iesit din matca in urma precipitatiilor abundente si a inundat, miercuri, peste 2.000 de locuinte si sedii ale unor firme din nordul Californiei, intr-o regiune faimoasa pentru podgoriile sale, iar locuitorii unui oras au ramas complet izolati din cauza nivelului crescut al apelor revarsate,…

