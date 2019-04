Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Leonardo da Vinci", care se va deschide in toamna la Muzeul Luvru pentru a marca 500 de ani de la moartea marelui pictor renascentist, nu va fi accesibila decat pe baza de rezervare din cauza numarului mare de vizitatori, informeaza AFP, inforemaza News.ro.Citește și: Confruntari…

- Un avion danez de lupta F16 a lovit o pasare vineri deasupra insulei Bornholm, pilotul fiind nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul de pe insula din Marea Baltica, a anuntat pe Twitter armata daneza, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citeste si: Droguri pe o nava a Marinei in Muntenegru:…

- Tabloul "Salvator Mundi", atribuit lui Leonardo da Vinci și devenit cel mai scump din lume dupa ce a fost vandut la licitație, in noiembrie 2017, pentru suma de 450,3 milioane de dolari, ar fi disparut, potrivit foxnews.com. La inceputul lunii decembrie 2017, Muzeul Luvru din Abu Dhabi a facut…

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest Airlines, care zbura marți, fara pasageri la bord, spre California, s-a confruntat cu o problema de motor și a fost nevoit sa aterizeze de urgența în Orlando (Florida), a informat Administrația federala a aviației din SUA (FAA), potrivit…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a glumit miercuri in legatura cu celebrul tablou Gioconda (Mona Lisa) al pictorului Leonardo da Vinci anuntand, cu un ton plin de umor, ca discuta cu Franta pentru ca Italia sa "preia" faimoasa pictura expusa la Muzeul Luvru, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Zborul ET 302 s-a prabusit in apropierea orasului Bishoftu, la 62 de kilometri de capitala etiopiana Addis Ababa. Avionul era un Boeing 737-800 MAX. "A fost confirmat faptul ca s-a intamplat la ora 8.44 dimineata", a adaugat un purtator de cuvant al companiei. Premierul a transmis condoleante familiilor…

- Pilotul despre care se crede ca este un ofițer superior de la China Airlines, cea mai mare companie aeriana din Taiwan, a fost filmat in timp ce dormea in cabina de pilotaj a unui Boeing 747. Imaginile au fost surprinse de copilot in timpul zborului și au fost facute publice. Pilotul cu aproape 20 de…

- SUV-ul Dacia Duster a fost cel mai cautat model in 2018 pe site-ul Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme), organizatia care testeaza gradul de siguranta ale noilor modele lansate in Europa, scrie promotor.ro. Citeste si Cel mai asteptat model de la DACIA DUSTER devine realitate.…