- Subiectul tragediei din orașul siberian Kemerovo a fost transformat, marți seara, in studioul postului Rossiya 1 intr-un spectacol propagandistic in toata regula, din care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ieșit in rolul unui erou național a carui „ancheta personala” privind cauzele dezastrului…

- Peste 100 de oameni au ramas pe aeroportul din Stuttgard, dupa ce pilotul unui avion a baut. Peste 100 de pasageri au ramas blocați pe aerportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei comapnii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care a consumat alcool. Un angajat al aerportului a observat…

- „Veniti alaturi de noi sa stingem lumina stradala, dar sa aprindem una in suflete prin jocuri si voie buna“, au precizat organizatorii. In fiecare an, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, gest-simbol in lupta impotriva schimbarilor climatice, alaturandu-se…

- Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu vrea sa-si faca partid politic, el depunand la Tribunalul Bucuresti, alaturi de doi membri fondatori, medicul Ioan Gherghina si fostul consilier local Marius Cosmescu, actele pentru inregistrarea partidului Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie.…

- Un tanar in varsta de 33 de ani, angajat al Aeroportului Heathrow din Marea Britanie, care și-a dorit sa-și impresioneze prietenii laudandu-se cu o partida de amor pe care a transmis-o in direct, pe rețelele de socializare, a fost aspru pedepsit.

- Data de 20 martie a fost declarata in 2012 de catre ONU drept Ziua Internaționala a Fericirii, o zi in care in toate statele membre se organizeaza manifestații care sa marcheze bucuria generala și parțile bune ale vieții noastre. Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita la nivel mondial in fiecare…

- Zeci de mii de persoane au demonstrat din nou sambata in Spania pentru a cere o revalorizare a pensiilor si pentru a apara sistemul actual de pensii amenintat cu privatizarea de guvernul conservator al premierului Mariano Rajoy, au anuntat sindicatele, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Barcelona…

- Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot la Conferinta Nationala de management modern in administratie Inovatie prin tehnologie in sectorul public Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a participat astazi, 15 martie 2018, la Conferinta Nationala de management modern in administratie,…

- Stiam ca toamna se numara bobocii, ca gospodarul vara isi face sanie, dar despre primavara lui Toparceanu, nu puteam sa-mi inchipui atatea ciudatenii. Am folosit aceasta expresie, pentru a fi mai catifelat in continutul textului, oricum, imaginile vorbesc de la sine. Oameni bu ...

- Noua din zece oameni de afaceri romani (dintre cei care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc) nu sustin modelul de crestere economica bazat pe cresterea consumului. Iar cei mai multi dintre aceiasi oameni de afaceri (45%), sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privinta…

- Gala Premiilor Muzicale Radio Romania, aflata la cea de-a XVI-a editie, va avea loc pe 16 aprilie, de la ora 19.00, la Sala Radio, iar spectacolul va fi transmis in direct de Radio Romania Actualitati si Radio Romania International, scrie NEWS.RO.Citeste si: Basescu da SEMNALUL: 'E timpul…

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli.Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate.

- "Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa nu si pentru presedintele partidului.

- Sorana Carstea și Monica Niculescu au avut ghinionul de a juca una impotriva alteia in primul tur, la Indian Wells. Niculescu, venita din calificari, a fost surclasata de una dintre cele mai frumoase jucatoare din circuit. Carstea s-a impus rapid, in doua seturi, 6-2, 6-3.A fost cel de-al…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri ale E60, între Iernut – Târgu Mures, pe raza localitatii Cipau, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, anunta centrul

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Camelia Marcu spune ca magistratii nu traiesc intr-un glob de sticla, ci dimpotriva, sunt oameni cu o misiune fundamentala de a clarifica aspectele cu care sunt investiti. Marcu a subliniat faptul ca, indiferent de pozitia sociala pe care o ocupa…

- INITIATIVA LAUDABILA… Vasluienii nu sunt doar oameni muncitori, ci si solidari. Au dovedit-o in nenumarate cazuri in care au ajutat oameni aflati la nevoie. O dovedeste, zilele acestea, si Mircea, un tanar din Vaslui, care s-a alaturat campaniei de cautare a unui copil disparut, din Nijar, o localitate…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese.

- Cat de pregatiti sunt romanii si autoritatile pentru a face fata unui nou seism de aceeasi marime. Consolidarea cladirilor cu risc seismic ridicat se face ca si cum nu s-ar face: in ritmul actual lucrarile vor fi gata in 80-85 de ani. Expertii cred ca daca seimul din 1977 s-ar repeta acum, pagubele…

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Doi oameni ai strazii au fost transportați la adaposturile din Timișoara de pompieri, angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș și trei persoane au fost duse in aceste locuri de doctorii și asistenți care lucreaza pe Ambulanța. Totul, in cea mai friguroasa noapte din an.

- Florin Bratu le-a transmis un mesaj jucatorilor sai, de la care așteapta multe in perioada urmatoare, chiar daca echipa nu va juca in play-off in acest sezon, echipa terminand pe locul 8 sezonul regulat. "Vreau sa ieșiți pe teren și sa dați tot ce este mai bun, asta le-am transmis jucatorior in vestiar.…

- Teatru la Cinema vine cu o propunere inedita pentru acest sfarșit de saptamana. Fluturi si oameni este un spectacol neastamparat, gandit special pentru copiii neastamparati ai zilelor noastre. Copii care sigur vor intelege de ce fluturii, mai nou, iau lectii de balet, pe cine așteapta Sirena in mijlocul…

- Aproximativ 350 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Enclava rebela Ghouta Orientala, situata la cativa kilometri de centrul Damascului, este tinta in ultimele zile a unei campanii sangeroase lansate de regimul sirian, in pofida protestelor comunitatii internationale. Incepand de duminica, fieful rebel este vizat de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei…

- Simona Halep se afla in tara si munceste din greu in tentativa de a fi pregatita pentru a participa la Indian Wells (5-18 martie). Tocmai de aceea, constanteanca petrece, zilnic, mai multe ore, in compania celor mai buni specialisti.

- Primaria Timisoara a cumparat, cu peste sapte milioane de lei, sapte vaporase pentru transport in comun si plimbari de agreement pe Bega. Din cauza birocratiei (e nevoie de infiintare a unei administratii a caii navigabile), vaporasele ajunse la Timisoara in vara lui 2016 sunt tinute la mal. In tot…

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultura dați de Timișoara in ultimul secol, Ioan Holender, a anunțat ca renunța la funcția de președinte onorific al Asociației Timișoara Capitala Culturala...

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Zeci de oameni au infruntat frigul si vantul puternic pentru a asista la un spectacol inedit pe o plaja din Coreea de Sud. Mai multi artisti au prezentat o serie de numere de acrobatie cu... flacari.Talentații artisti au reusit sa smulga ropote de aplauze la fiecare reprezentatie.

- Premierul Viorica Dancila a sustinut din nou, joi seara, ca nu a discutat cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, despre legile Justitiei, asa cum a transmis ambasada, spunand ca a fost o „abordare foarte scurta“ despre justitie si ca ea s-a aratat ingrijorata, in contextul aparitiei inregistrarilor de la DNA…

- Mihai Morar și-a sarbatorit tatal. Realizatorul tv a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru parintele sau. „Azi e ziua lui Tata. La multi ani, tinere! #familiaMorar”, a scris Mihai Morar. „Sa-ti traiasca, sa fie sanatos si sa va ajute la nevoie cu un sfat…

- Cristi si Sorin Mitrea au fost pusi in dificultate de moderatorii emisiunii „Vorbeste lumea”, dupa ce au fost intrebati daca se casatoresc. Fostul iubit al Andreei Mantea s-a inrosit tot atunci cand au inceput glumele pe seama lui. Luptatorul a dezvaluit si care este femeia lui ideala.

- Madalin Ionescu a transmis un mesaj foarte clar, in care vorbește despre cariera, bani și aspirații. Anul trecut, Madalin Ionescu a renunțat sa mai apara in calitate de prezentator la TV . Acesta a decis atunci sa se dedice familiei pe care o are cu jurnalista Cristina Șișcanu, cea care i-a daruit o…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre razboiul cu CSA Steaua, pentru marca Steaua și despre termenul de pe 7 martie, in procesul in care Armata cere 36 de milioane de euro. Finanțatorul FCSB l-a jignit pe Florin Talpan, juristul CSA, cel care s-a implicat foarte mult in procesele cu echipa din…

- Mihai Morar i-a transmis un mesaj Simonei Halep, direct din Piatra Craiului, acolo unde realizatorul se afla impreuna cu familia lui. Sportiva a pierdut azi finala Australian Open. „Inimile din Piatra Craiului bat pentru Simona Halep. Iti multumim! O sa te putem comenta atunci cand vom ajunge pe cel…

- Alexandru Arșinel și colegii sai pregatesc un spectacol omagiu pentru Stela Popescu, ce va avea loc in curand. Actorul marturisește ca se simte copleșit de probleme și uneori crede ca nu mai gandește. „Incercam sa mergem mai departe. Este foarte greu fara Stela. Imi placea sa o salut, sa-i…

- Alesii locali din Motru se cearta pe transmisiunile live ale sedintelor de Consiliu Local. Edilul din Motru, Gigel Jianu, a declarat ca viceprimarul PSD, Cosmin Morega, si-a insusit ideea sa de a transmite in direct sedintele Consiliului Local. Primarul sustine ca propus de mai mult timp ca cetatenii…

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis un mesaj catre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu in care afirma ca modificarile la legislatia penala operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor. Cei doi afirma ca ”in guvernul tehnocrat…

- Trei oameni, printre care si un roman, au ajuns la spital duminica in New York, dupa ce au fost impuscati in apropierea Empire State Building, potrivit New York Post. Autoritatile au transmis ca doi oameni mergeau pe strada si s-a intalnit cu un al treilea om, Ahmend Kabia, 43 ani, cu care…

- Gabi Tamaș (34 de ani), fundașul lui Hapoel Haifa, a vazut "roșu" direct azi, in meciul jucat de echipa sa pe teren propriu cu Kiryat Shmona, 0-2. Tamaș a fost titular și a fost eliminat direct in minutul 90+2, cand scorul era 0-1. Shmona a mai marcat o data in minutul 90+4, stabilind rezultatul final,…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va intalni pe canadianca Eugenie Bouchard (29 de ani, 112 WTA) in turul II la Australian Open 2018. Partida se va disputa joi (in direct la Eurosport), ora de start nefiind inca stabilita. Simona Halep – Eugenie Bouchard a fost semifinala la Wimbledon, in 2014. Atunci,…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta sunt suparati de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar. "Colectivul de elevi si cadre didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan…

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- Pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, anul 2017 s-a incheiat cu rezultate excepționale atat din punct de vedere al traficului total de pasageri inregistrat, cat și in ceea ce privește traficul pe destinațiile charter turistice. Numarul total de pasageri inregistrat pe zborurile charter…

- Este cel mai mediatizat concert de muzica clasica din lume, care culmineaza cu Marsul lui Radeztky. Cine vrea sa participe la acest concert, in 2019, trebuie sa se inscrie in perioada 2 ianuarie – 28 februarie 2018, pe site-ul Filarmonicii din Viena.