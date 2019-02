Stiri pe aceeasi tema

- O ''invazie'' a ursilor polari a determinat autoritatile din arhipelagul rus arctic Novaya Zemlya sa declare stare de urgenta, a informat presa locala sambata, conform dpa. Ursii au inceput sa se adune in apropierea asezarilor umane din arhipelag in regiunea Arhangelsk in luna decembrie,…

- Mai mulți pasageri au unui avion care zbura pe ruta Moscova – Dubai au inceput sa se simta rau. Oamenii au inceput sa se sufoce, iar pilotul a luat decizia de a ateriza de urgența la Volgograd, dupa numai o ora de zbor. Cauzele incidentului raman necunoscute. La aterizare, avionul a fost așteptat de…

- Parintii unui copil din localitatea damboviteana Pucioasa aduc acuzatii grave medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Acestia spun ca bebelusul lor, de doar o luna, a murit in urma unui malpraxis. Oamenii sustin ca cel mic ar fi primit o perfuzie gresita.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara ca ar avea "dreptul absolut" de a decreta stare de urgenta nationala pentru a putea aloca fonduri executive destinate construirii zidului antiimigratie la frontiera cu Mexicul, informeaza site-ul agentiei Reuter

- In jur de 40 de persoane care au trait si au lucrat in apropiere de turnurile gemene cand teroristii le-au daramat in urma cu 18 ani au murit incepand din septembrie de o maladie legata de 9/11, desi au supravietuit celui mai ingrozitor atac terorist din istoria Statelor Unite, scrie New York Daily…

- Marti, s-au facut trei zile de cand Comuna Roșia de Amaradia a ramas in bezna. Oamenii au ramas fara energie electrica, dar și fara apa potabila. Ninsorile abundente cazute zilele trecute au creat probleme mari la Rosia de Amaradia. Liviu Cotojman este de parere ca localitatea sa este cea mai afectata…