Stiri pe aceeasi tema

- Patru beneficiari din Sibiu ai programului de sustinere a porcilor din rasele Bazna și Mangalita au primit 38 de purcei intarcati, iar Ministerul Agriculturii a platit furnizorilor suma de 9.500 lei, banii ajungand deja in conturile fermierilor, informeaza institutia. De asemenea, in Hunedoara au fost…

- Filiala locala a companiei germane Hodlmayr Logistics a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 23 de milioane euro si continua procesul de modernizare a flotei, avand in plan investitii de sase milioane de euro in acest an. Pentru a incuraja si alti producatori auto sa colaboreze…

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza caderilor de pietre (aproximativ 35 de tone) de pe versant pe carosabil, circulatia rutiera pe DN7 Sibiu – Ramnicu Valcea s-a desfasurat duminica dimineata pe un fir, alternativ, la kilometrul 217 , in zona localitatii valcene Racovita (sat Tutulesti).

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza caderilor de pietre (aproximativ 35 de tone) de pe versant pe carosabil, circulatia rutiera pe DN7 Sibiu – Ramnicu Valcea se desfasoara duminica dimineata pe un fir, alternativ, la kilometrul 217 , in zona localitatii valcene Racovita (sat Tutulesti).Valorile…

- Au fost facute primele plați in conturile furnizorilor de purcei din cadrul Programului de susținere a porcilor din rasele Bazna și Mangala Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca pana la data de 19 martie 2018, in Sibiu, patru beneficiari ai programului de susținere a porcilor…

- Au fost facute primele plați in conturile furnizorilor de purcei din cadrul Programului de susținere a porcilor din rasele Bazna și Mangalița. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca pana la data de 19 martie 2018, in Sibiu, patru beneficiari ai programului de susținere a porcilor…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca pana la data de 19 martie 2018, in Sibiu, patru beneficiari ai programului de sustinere a porcilor din rasele Bazna si Mangalita au primit 38 de purcei intarcati. MADR a platit furnizorilor suma de 9.500 lei, iar banii au ajuns deja in conturile…

- Vești bune pentru fermierii care cresc porci din rasele Mangalița și Bazna. Aceștia primesc o subvenție in plus de 176 euro pentru anul 2018. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) le ofera posibilitatea crescatorilor de porcine sa primeasca acești bani care se acorda pe Unitate Vita…

- Prima livrare de purcei din rasele Bazna si Mangalita a avut loc, zilele trecute, in doua localitati din judetele Sibiu si Hunedoara, informeaza Ministerul Agriculturii. Purceii au fost transportati de procesator catre fermierii care s-au inscris in programul guvernamental de sprijin pentru…

- Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița, realizata in prezența ministrului Petre Daea care s-a aflat in comuna Roșia, satul Nou, in județul Sibiu, in data de 6 martie 2018, s-a efectuat catre un crescator de porci din satul Bradu. Purcelușii din rasele amintite au fost transportați de…

- Program guvernamental de sprijinire a crescatorilor de porci Programul guvernamental de sprijinire a crescatorilor de porci din rasele traditionale Bazna si Mangalita a început marti. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a fost prezent în judetul Sibiu, unde a avut loc prima…

- Fermierii primesc deja, gratuit, purcei. Programul ministerului Agriculturii a inceput in forța. Purceii din rasele autohtone Bazna si Mangalita au și ajuns in satul Bradu, din județul Sibiu.

- Prefectul Adela Muntean și subprefectul Horațiu Marin l-au insoțit, marți, 6 martie, pe ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in vizita sa la doi dintre crescatorii de porci Mangalița din județul Sibiu. Read More...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, marti, in satul Nou, comuna sibiana Rosia, la prima livrare de purcei de la un furnizor catre un crescator in cadrul programului guvernamental de sustinere a cresterii raselor autohtone Mangalita si Bazna, el aratand ca sunt depuse solicitari de la peste…

- Programul de sustinere a raselor de porci autohtone Mangalita si Bazna a atras pana in prezent 5.094 de crescatori si 188 de furnizori de purcei, in timp ce solicitarile procesatorilor au depasit 5.000 de capete, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 euro fiecare iși cauta perechea. Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu domiciliul…

- In cadrul intalnirii au fost trecute in revista programele nationale destinate fermierilor – precum „Lana“ „Tomate“ „Mangalita si Bazna“ – masurile si schemele de sprijin cu finantare europeana ce pot fi accesate pentru dezvoltarea mediului rural, informare privind deschiderea campaniei de…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- In judetul Timis, peste 200 de purcei din rasele Mangalita si Bazna au fost solicitati pana in momentul de fata de diversi crescatori de suine in propriile gospodarii ... The post Programul pentru Mangalita si Bazna a inceput promitator in judetul Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Fermierii bihoreni se arata foarte interesati de programul prin care se acorda purcei gratuiti din rasele Bazna si Mangalita. Pana in prezent la Directia Judeteana pentru Agricultura (DAJ) Bihor s-au inscris 114 gospodari care doresc sa cresca porci din cele doua rase. De asemenea…

- Businessul Fabryo a fost fondat in urma cu mai bine de doua decenii de catre antreprenorul Daniel Guzu, iar din 2006 fondul de investitii Oresa Ventures a inceput sa cumpere actiuni in cadrul producatorului pana cand a devenit unicul proprietar, in 2009.

- Teodor Ancuta, cunoscut mediului de afaceri in special pentru activitatea sa de la bursa din Sibiu, institutie pe care a fondat-o in anii ’90, a fost implicat in mai multe afaceri, in orasul sau natal. Conform unei anchete jurnalistice publicate pe blogul cetin.ro, activitatea sa de la firmele…

- Gabriela Cristea a fost total surprinsa de o ipostaza in care i-a gasit pe toți membrii familiei sale. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, al carei salariu la Kanal D a fost dezvaluit de curand , le-a aratat tutroro fanilor ei de pe internet o ipostaza inedita in care i-a gasit pe toți membrii…

- Andreea Balan a transmis un mesaj prin care indeamna la eliminarea mesajelor jignitoare de pe internet. Cantareața Andreea Balan, care a facut declarații despre cel de-al doilea copil , este total impotriva mesajelor urate pe care unii internauți le transmit altor persoane pe net. Andreea Balan, care…

- Mirela Vaida va prezenta emisiunea ”Totul pentru dragoste”, la Antena 1. Vedeta va aparea in curand pe micile ecrane. In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe…

- Oana Zavoranu a primit o oferta incredibila de la Floricica dansatoarea, care s-a oferit sa fie mama-surogat pentru copilul vedetei. Floricica Dansatoarea, cea care s-a facut remarcata și la emisiunea culinara „Chefi la cuțite”, a venit cu o oferta șoc pentru Oana Zavoranu, care iși dorește foarte mult…

- Monica Tatoiu a dezvaluit ca are o pasiune veche de vreo 30 de ani, pasiune pentru care a scos mulți bani din buzunar. Monica Tatoiu, care locuiește intr-un palat de 2,5 milioane de euro , este o celebra femeie de afaceri de la noi din țara. Monica Tatoiu, care este casatorita de 35 de ani cu Victor…

- Actrița Diana Dumitrescu a fost in direct in redacția Libertatea, unde a vorbit despre cum se simte in postura de prezentatoare a Eurovision Romania 2018. Diana Dumitrescu este prezentatoarea Eurovision Romania 2018, alaturi de Cezar Ouatu . Despre aceasta postura, de prezentatoare, a vorbit Diana…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a aflat lucruri despre sarcina la o emisiune de televiziune, din partea unui clarvazator. Cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu s-a cununat religios in luna februarie a anului trecut . Claudia Gițulescu, care a fost la terapeut inainte de nunta…

- Simona Gherghe este cunoscuta din postura de prezentatoare de televiziune, dar vedeta este absolventa a Facultații de Filologie. Simona Gherghe, care a devenit mamica pentru prima oara in primavara anului trecut , este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din Romania. Nu mulți…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca țara noastra va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani. Potrivit acestuia, in aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni…

- Cercetatorii chinezi au reușit sa cloneze primele maimuțe printr-un proces asemanator celui folosit pentru clonarea oii Dolly in anul 1996. Macacii Hua Hua și Zhong Zhong s-au nascut la Institutul de Neuroștiința din Shanghai, printr-o tehnica de clonare numita “transfer nuclear de celule somatice”,…

- Marea dragoste a prezentatorului de televiziune Catalin Maruța este Andra, dar prima lui iubire a fost o tanara pe nume Dana. Prezentatorul de televiziune Catalin Maruța formeaza o familie fericita alaturi de Andra, deși aceasta a marturisit ca nici in familia lor nu este totul chiar pe roze . Andra…

- Fiica solistului de muzica ușoara Adrian Enache, Diana, a marturisit ca este inca traumatizata de incidentul prin care a trecut in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata de un barbat. Diana Enache, fiica cantarețului de muzica ușoara Adrian Enache și a fostei sale partenere de viața, Corina, este…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita, noteaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din aceste rase.

- In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 39/16.01.2018 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 9/10.01.2018 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița in vederea producerii carnii de porc”, pentru anul…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de bani. Este vorba de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna…

- Guvernul a aprobat, marti, 10 ianuarie, hotararea prin care se ofera sprijin fermierilor pentru a creste porci din rasele Mangalita si Bazna, atat pentru consum, cat si pentru comercializare. Desi se asteptau la un program simplu, fermierii vad deja impedimente.

- Crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar. Potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de ieri a Guvernului crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care iși desfașoara activitatea in sectorul producției…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru creșterea, ingrașarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița catre…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita catre…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita, potrivit…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018 2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita catre…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalița vor beneficia in perioada 2018-2020 de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc

- Un nou program al Ministerului Agriculturii sprijina inmulțirea exemplarelor din rasele Bazna și Mangalița. In prima faza s-au inventariat scroafele din rasele tradiționale și s-a estimat numarul de purcei care vor fi oferiți crescatorilor.

- Argesenii care vor dori vor putea primi in acest an – gratuit – purcei din rasele Mangalita si Bazna. Este vorba despre un program de promovare si stimulare a celor doua rase porcine in ...