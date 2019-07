Stiri pe aceeasi tema

- SMECHERI… Caz incredibil petrecut in satul Cantalaresti, acolo unde mai multe persoane au fost mintite de trei barbati, care s-au dat drept inspectori E-ON, pacalindu-i pe saracii oameni sa semneze pentru… ENEL! “Era in jur de 14.30, cand in poarta mi-au batut mai multe persoane. Erau trei barbati,…

- Doua persoane din statul Bihar, India au fost arestate dupa ce au ras in cap doua femei. Acest gest a fost facut ca pedeapsa pentru ca acestea s-au apus violului. Poliția declara ca au fost implicate cinci persoane.

- In microbuz se aflau noua persoane de cetațenie bulgara, spune Romania TV. Din primele cercetari efectuate de polițiști se pare ca șoferul ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un șanț. Mai multe echipaje medicale au fost trimise imediat la fața locului. Un baiat de 15…

- In ultimele 24 de ore, cel putin 49 de persoane si-au pierdut viata in Bihar, nordul Indiei, stat afectat de doua saptamani de caldura extrema. Temperaturile au depasit 45 de grade Celsius!

- Politia italiana a confiscat peste 1600 de masini folosite de un grup de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si alte tari europene. Au fost arestate 8 persoane in peninsula, iar in Spania si Marea Britanie au fost retinute mai multe persoane pe baza unor mandate europene.

- Politia germana a perchezitionat miercuri dimineata sapte apartamente in orasul Oberhausen, din vestul Germaniei, actiune in timpul careia a arestat opt persoane suspectate de ajutor acordat gruparii teroriste Statul Islamic, au anuntat autoritatile de la Berlin, scrie agerpres.

- Noua persoane au fost arestate in Turcia, inclusiv un membru al partidului de la putere, AKP, pentru o agresiune asupra unui membru al opoziției care a fost lovit in timpul funeraliilor unui militar in weekend, a anunțat luni Ministerul turc de Interne, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Politia a arestat 13 barbati in cazul atentatelor comise duminica in Sri Lanka, soldate cu 215 morti si 450 de raniti, potrivit informatiilor furnizate luni de o sursa oficiala, transmite AFP, citat de Agerpres.O sursa din cadrul politiei a indicat pentru AFP ca suspectii, care apartin toti aceleiasi…