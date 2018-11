VIDEO | Umor negru. Un oficial al oltenilor, cuvinte fabuloase pentru Mihaila, dupa ce fotbalistul a fost aproape de o tragedie. I-a cerut sa zambeasca la poza: "Te-ai lovit si ai fost un pic inconstient"

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Balgradean a fost lovit de un obiect aruncat din tribune, cel mai probabil o moneda, in minutul 40 al partidei dintre CS U Craiova și FCSB, la scorul de 0-1. Portarul celor de la FCSB se pregatea sa repuna mingea din colțul careului de 6 metri. In timp ce se apleca sa arunce in afara suprafeței…

- Un barbat a decedat, joi, dupa ce a fost lovit de un tren de marfa, pe calea ferata ce trece printr-un cartier aflat la marginea municipiului Medias, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie...

- Localitatea Pietroasa Mare este in doliu de cateva ore dupa ce patru oameni din sat au murit in urma unui tragic accident rutier, pe o strada din Lugoj. Oamenii sunt in stare de soc si cu greu pot realiza ca o asemenea nenorocire s-a abatut asupra unor familii de la ei din sat. Imediat dupa accident…

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost lovit de un autoturism la volanul caruia se afla un preot in varsta de 64 de ani, pe DN 41, in localitatea Baneasa din judetul Giurgiu. Preotul nu i-a acordat prioritate de trecere.

- Un accident rutier soldat cu decesul unui minor in varsta de 10 ani s-a produs in urma cu putin timp in Loloiasca, pe DN1B. Potrivit IJP Prahova, copilul se afla in traversarea strazii prin loc marcat corespunzator, in momentul in care a fost lovit de un sofer neatent. In urma leziunilor suferite,…

- Meciul de fotbal in sala dintre Fluminente și Atletico Brasileense, finala Cupei, a avut parte de un incident oribil și a fost oprit. Alcione Marcelino, mijlocașul de 34 de ani al celor de la Atletico Brasileense, și-a pierdut cumpatul și a avut o reacție nervoasa la adresa arbitrului Marcos Norgueira.…

- Un microbuz in care se aflau opt cetateni din Republica Moldova a fost lovit de tren, in noaptea de miercuri spre joi ,in gara Rosiesti, iar doua dintre victime fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale.

- FCSB l-a cumparat pe Alexandru Stan, 29 de ani, de la Astra pentru 300.000 de euro. Fundașul stanga a semnat pe 3 ani și poate juca in etapa viitoare, cu Sepsi, duminica de la ora 18:00. Alexandru Stan are mari șanse sa fie titular in play-off-ul Europa League, cu Rapid Viena, de pe 23 august, dupa…