VIDEO ULUITOR Un neamț a intrat aproape DEZBRĂCAT, în mall-ul din Craiova, cu o sabie în mână Un barbat in varsta de 22 de ani, cetațean german, a intrat, marți, avand asupra lui un cuțit, in mall-ul din Craiova. Pana la sosirea echipajului de poliție, tanarul a fost imobilizat de un polițist aflat in timpul liber, transmite corespondentul MEDIAFAX. Polițiștii din Craiova au fost sesizați, marți, de catre un agent de paza, ca in incinta mall-ului din Craiova se afla un barbat desculț, dezbracat pana la bust, care ar avea asupra lui un cuțit cu o lama de 28 de centimetri. Citește și: Cercetarile in casa groazei continua! Anchetatorii vor scana solul cu aparatura speciala … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din comuna Dumbraveni au fost anuntati miercuri seara, in jurul orei 23.30, despre faptul ca un barbat de 49 de ani, din comuna, a ajuns la spital cu leziuni provocate in urma unui accident rutier. Cercetarile au aratat ca in cursul acelei seri, in jurul orei 19.50, un barbat de 31 de ...

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- Ieri, 25 iulie 2019, in jurul orei 10.49, un barbat de 32 de ani, din comuna Pauliș, județul Arad, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Creanga din Aiud, nu a pastrat o distanța laterala suficienta in timpul depașirii fața de un alt autoturism, care era oprit in zona de acțiune a indicatorului…

- La fata locului au intervenit pompierii Garzii Poiana Teiului pentru a descarcera persoana, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Adrian Rotaru.La locul evenimentului s-au mai deplasat doua echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD de prim-ajutor.…

- Aseara, pe Arena Nationala s-a disputat partida dintre Dinamo Bucuresti si CSU Craiova, programata in etapa a doua a Ligii l de fotbal, incheiata cu victoria oltenilor, scor 0-2 (0-1), insa evenimentul sportiv a picat in planul secund.

- Coriolan Pop Bruchental, fin al europarlamentarului liberal Vasile Blaga, a fost reținut impreuna cu un interlop celebru din Iași, poreclit „Passaris de Romania”. Barbatul, care este patron de restaurant și de firma de construcții, este acuzat ca, alaturi de complicele sau au comis mai multe spargeri.…

- Polițiștii din Cugir au continuat investigațiile in ceea ce privește o infracțiune de lovire sau alte violențe savarșita de un tanar asupra unor barbați din Cugir. Anchetatorii au descoperit ca victimelor le-a fost sustrasa o suma de bani și un telefon mobil și au schimbat incadrarea juridica a faptei…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din Ghimpati este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si amenintare sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, dupa ce si-ar fi atacat cu o sabie un vecin. "Vineri, 24 mai, la orele 19.40, politistii…