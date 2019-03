VIDEO Ultranaționaliștii au încercat să atace convoiul președintelui Poroșenko / 25 de polițiști, răniți 25 de polițiști au fost raniți sâmbata în Ucraina în timpul confruntarilor cu ultranaționaliștii, care au încercat sa atace convoiul prezidențial într-un oraș unde președintele Petro Poroșenko, care vizeaza un al doilea mandat la alegerile de la sfârșitul lui martie, a susținut un discurs, a anunțat poliția, duminica, potrivit AFP.



19 polițiști au fost internați la Cerkasî, la circa 150 km sud-est de Kiev, unde partizanii partidului de extrema dreapta Corpul Național au încercat sa blocheze convoiul președintelui Poroșenko, acuzând guvernul…

