O serie recenta de actualizari ale algoritmului Google au influențat, dramatic pentru unele site-uri, afișarile din pagina cu rezultatele cautarilor - așa numita SERP. Unele ar fi inregistrat pierderi masive de vizibilitate și, implicit, de trafic, in timp ce altele ar fi caștigat. Razvan Gavrilas, fondator al unei agenții de SEO și dezvoltatorul unui tool de monitorizare a industriei, a explicat pentru StartupCafe ce se intampla in spatele unei astfel de actualizari, dar și ce trebuie sa aiba antreprenorii in vedere.