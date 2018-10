Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist de 65 de ani a decedat, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Barbatul, din localitate, a ieșit in DJ 203 K, fara sa se asigure, fiind acroșat de o mașina condusa de un localnic, de 24 de ani, care se deplasa din direcția Sageata catre Buzau. Potrivit Poliției, barbatul de 65 de ani, in…

- Un nou accident mortal pe DN 2 – E 85, intre Domnești și Adjud, dupa un impact intre un Opel Zafira și un Audi Q3. Trei oameni aflați in Opel au murit pe loc in urma impactului, dupa ce șoferul mașinii a intrat pe contrasens. The post ACCIDENT MORTAL intre Domnești și Adjud: 3 oameni și-au pierdut viața.…

- Atenție! Video cu impact emoțional. O femeie din Constanța a adormit la volan și a intrat pe contrasens. Ea, soțul ei și fiul lor de 15 ani au murit, din pacate. (Ed. O.) Accident frontal la ieșire din Haret (E85) din 23.09.2018 . Am oprit pentru primul ajutor si am trimis si filmarea politie din […]…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe DN2 (E85) Buzau – Focsani, la intrarea în localitatea Golesti dinspre Râmnicu Sarat (în judetul Vrancea), a avut loc în

- Accident rutier pe Dj 203D, pe raza localitatii Pogonele. Doua persoane care se deplasau cu o bicicleta au fost lovite de un autoturism. Din primele verificari efectuate la fata locului se pare ca un autoturism, condus catre Buzau, de un barbat de 42 de ani, din Buzau, a lovit bicicleta cu care se deplasau…

- O tanara in varsta de 30 de ani, din Alba Iulia, a provocat un accident rutier grav in județul Cluj, dupa ce a intors pe linia dubla continua mașina pe care o conducea și a ieșit in fața unui autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, o femeie in varsta de 35 de ani a […]

- Anchetatorii doljeni au stabilit ca, in noaptea de luni spre marti, tanarul de 16 ani care a provocat un accident mortal (VEZI DETALII AICI), fiul unor magistrati din Craiova, a profitat ca parintii nu sunt acasa si s-a urcat la volanul unui autoturism. (Reduceri mari la jocuri PC) Acesta avea asigurarea…

- Un grav accident s-a produs duminica, la Alioș. Un șofer a intrat cu mașina intr-un stalp, in urma impactului un tanar pierzandu-și viața. The post Accident mortal la Alioș. Un tanar a intrat cu mașina intr-un stalp / FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .