VIDEO Uganda: Zeci de persoane dispărute, în urma unor alunecări de teren Zeci de persoane sunt date disparute în districtul Bududa, în estul Ugandei, în urma unor alunecari de teren provocate de ploi foarte puternice, a anunțat miercuri Crucea Roșie locala, citata de AFP.



"Primele informații ajunse la noi vorbesc de circa 150 de case care ar putea sa fi fost distruse, de cinci persoane prezumtiv moarte și circa 50 disparute", a precizat Crucea Roșie, într-un comunicat.



Districtul Bududa, la poalele muntelui Elgon, la granița dintre Uganda și Kenya, este o zona de risc mare pentru alunecarile de teren.



